В Волгограде рядом с гаражным кооперативом горит сухой камыш

Происшествия 23.04.2019 21:07
482 0
23.04.2019 21:07
Сухой камыш и другая растительность загорелись сегодня вечером в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на улице Полоненко у ГСК “Ангарский” поступил на пульт дежурного около 20:00. На место оперативно прибыли расчёты пожарно-спасательной части №21. Сейчас они ведут борьбу с огнём. Площадь возгорания уточняется. Причины пожара устанавливаются.
На данный момент у информагентства нет сведений о том, представляет ли пожар угрозу близлежащим строениям.
Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о том, что с установлением тёплый сухой погоды необходимо соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем, в том числе при сжигании мусора.
Реклама
Популярное по теме
30.03.2019 19:24
24843 0
08.04.2019 15:08
24514 10
02.04.2019 11:44
16351 11
В Волгограде из-за технической неисправности встали поезда23.04.2019 15:15
Происшествия 23.04.2019 15:15
6606 4 Обсудить
В Волгограде "Jaguar" сбил беременную женщину23.04.2019 14:43
Происшествия 23.04.2019 14:43
1486 4 Обсудить
Конфликт из-за танцев закончился для волгоградца 7 годами тюрьмы23.04.2019 12:47
Происшествия 23.04.2019 12:47
1319 3 Обсудить
Житель Волгоградской области угнал "перевозку" для ульев23.04.2019 11:43
Происшествия 23.04.2019 11:43
393 2 Обсудить
На дороге “Волгоград-Элиста” пенсионер без прав на "семерке" столкнулся с иномаркой23.04.2019 10:20
Происшествия 23.04.2019 10:20
514 3 Обсудить
В Волгоградской области школьник попал под машину около остановки23.04.2019 10:05
Происшествия 23.04.2019 10:05
879 2 Обсудить
В Волжском ночью загорелась квартира: двое жильцов госпитализированы23.04.2019 08:50
Происшествия 23.04.2019 08:50
1453 1 Обсудить
В Волгограде у железнодорожных путей нашли тело подростка22.04.2019 16:56
Происшествия 22.04.2019 16:56
4432 0 Обсудить
В Волгограде двое автомойщиков угнали и разбили такси22.04.2019 12:54
Происшествия 22.04.2019 12:54
2722 5 Обсудить
В Волгограде пенсионерка отдала мошенникам четверть миллиона за сына22.04.2019 12:18
Происшествия 22.04.2019 12:18
1444 6 Обсудить
В девятиэтажке в Волгограде лифт вышел из строя из-за пожара22.04.2019 10:47
Происшествия 22.04.2019 10:47
991 3 Обсудить
Задержанный за вандализм в парке у Мамаева кургана в Волгограде станет фигурантом уголовного дела22.04.2019 10:43
Происшествия 22.04.2019 10:43
2519 15 Обсудить
В Волгограде "Lexus" столкнулся с маршруткой, пострадал пассажир22.04.2019 10:27
Происшествия 22.04.2019 10:27
1108 2 Обсудить
На трассе «Москва-Волгоград» в лобовом столкновении фуры и легковушки погибли два человека21.04.2019 13:08
Происшествия 21.04.2019 13:08
6454 0 Обсудить
В Волгоградской области рецидивист из ЖЭУ обворовал пенсионерку21.04.2019 11:26
Происшествия 21.04.2019 11:26
1291 0 Обсудить
Реклама