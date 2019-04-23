Происшествия

В Волгограде рядом с гаражным кооперативом горит сухой камыш

Происшествия 23.04.2019 21:07
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23.04.2019 21:07


Сухой камыш и другая растительность загорелись сегодня вечером в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на улице Полоненко  у ГСК “Ангарский” поступил на пульт дежурного около 20:00. На место оперативно прибыли расчёты пожарно-спасательной части №21. Сейчас они ведут борьбу с огнём. Площадь возгорания уточняется.  Причины пожара устанавливаются.
На данный момент у информагентства нет сведений о том, представляет ли пожар угрозу близлежащим строениям.
Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о том, что с установлением тёплый сухой погоды необходимо соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем, в том числе при сжигании мусора. 

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