В Волгограде рядом с гаражным кооперативом горит сухой камыш





Сухой камыш и другая растительность загорелись сегодня вечером в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на улице Полоненко у ГСК “Ангарский” поступил на пульт дежурного около 20:00. На место оперативно прибыли расчёты пожарно-спасательной части №21. Сейчас они ведут борьбу с огнём. Площадь возгорания уточняется. Причины пожара устанавливаются.

На данный момент у информагентства нет сведений о том, представляет ли пожар угрозу близлежащим строениям.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о том, что с установлением тёплый сухой погоды необходимо соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем, в том числе при сжигании мусора.