Аналитика

В Волгоградской области подешевела солярка

Аналитика 23.04.2019 13:39
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23.04.2019 13:39


В Волгоградской области цена на дизтопливо пошла вниз. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, правда, стоимость по итогам наблюдения на прошлой неделе снизилась ненамного – всего на 1,05%. Теперь литр солярки стоит 45 рублей 30 копеек. А вот популярные марки бензина – АИ-92 и АИ-95 продолжают дорожать – соответственно, повышение составило 0,5% и 0,46% (42 рубля 29 копеек и 45 рублей 93 копейки за литр). Напомним, тенденция увеличения стоимости бензина  сохраняется в течение последних трех недель.

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