







Сегодня утром на площадке у музея «Россия – моя история» впервые прошла открытая тренировка по фитнесу. Желающих принять солнечные ванны и одновременно размяться оказались сотни. Это и юные воспитанники футбольной секции «Ротор», и молодые семьи с детьми. Организатором акции выступил координационный совет «Сторонников партии «Единая Россия» под руководством депутата Волгоградской городской думы Андрея Гимбатова.

Разминка, растяжка, кардио-нагрузка, упражнения из восточных единоборств – скучать собравшимся фитнес-тренер не давал ни секунды. Первый опыт проведения спортивного флешмоба в пойме реки Царица явно удался.

Андрей Гимбатов заявил, что в планах – сделать подобные фитнес-тренировки регулярными. «Парк возле музея «Россия – моя история» - это новое для горожан место отдыха. Мне кажется, ему не хватает таких спортивных событий. Приглашаем все горожан присоединяться, получать заряд бодрости и хорошего настроения», - отметил депутат.













