В Волгограде суд оставил под арестом подозреваемого в многомиллионном мошенничестве замдиректора "Титан-Баррикады"
Расследования 19.04.2019 16:11
1426 9
19.04.2019 16:11
Подозреваемый в многомиллионном мошенничестве заместитель генерального директора АО “ФНПЦ “Титан-Баррикады” Сергей Христофоров останется под стражей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе такое решение суда Центрального района. Мужчину обвиняют в том, что он вместе с сообщниками обманом похитил 117 миллионов рублей, принадлежащих предприятию.
Как ранее сообщало информагентство, по данным следствия, деньги были похищены при заказе у нескольких фирм комплектующих для ракетного комплекса “Ярс”. Перечисленные одной из компаний деньги были обналичены через фирмы-”однодневки”.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 13:31
21445 14
26.03.2019 17:27
15356 13
05.04.2019 14:58
13709 16
Суд "прогнал" турфирму из помещения в центре Волгограда19.04.2019 15:42
Расследования 19.04.2019 15:42
629 1 Обсудить
Под Волгоградом за смерть пациентки суд ограничил свободу врачу-анестезиологу19.04.2019 14:06
Расследования 19.04.2019 14:06
924 6 Обсудить
В Волгограде осудили ОПГ наркоторговцев из Таджикистана, Узбекистана и России19.04.2019 13:14
Расследования 19.04.2019 13:14
459 2 Обсудить
В Волгограде субподрядчика фонда капремонта из Армении судят за гибель двоих рабочих19.04.2019 11:52
Расследования 19.04.2019 11:52
640 3 Обсудить
Волгоградские прокуроры добились в суде Подмосковья возврата многомиллионного долга18.04.2019 17:08
Расследования 18.04.2019 17:08
5523 5 Обсудить
В Волгограде угонщик получил 8 месяцев колонии за пьяную езду18.04.2019 16:52
Расследования 18.04.2019 16:52
460 2 Обсудить
Детский врач из Волгограда проведет 10 лет в тюрьме за обмен наркотиками18.04.2019 16:13
Расследования 18.04.2019 16:13
2822 5 Обсудить
Военкомат лишил жителя Волгоградской области пенсии после войны в ДНР18.04.2019 15:22
Расследования 18.04.2019 15:22
11874 15 Обсудить
В Волгоградской области полицейские задержали пиромана-мстителя18.04.2019 11:40
Расследования 18.04.2019 11:40
1344 3 Обсудить
Волгоградский облсуд увеличил компенсацию за гибель человека в ДТП18.04.2019 09:11
Расследования 18.04.2019 09:11
6069 4 Обсудить
Под Волгоградом ищут пропавшего байкера с короткой рукой17.04.2019 21:16
Расследования 17.04.2019 21:16
5148 1 Обсудить
В суде Волгограда гадалка вернула деньги «с порчей»17.04.2019 20:11
Расследования 17.04.2019 20:11
1562 1 Обсудить
В Волжском вынесли приговор участнику драки из-за громкой музыки17.04.2019 16:49
Расследования 17.04.2019 16:49
1433 7 Обсудить
В Волгограде трио "автоподставщиков" выслушало окончательный приговор17.04.2019 16:06
Расследования 17.04.2019 16:06
4503 1 Обсудить
Волгоградец попался на третьей попытке купить спиртное на фальшивую купюру17.04.2019 12:46
Расследования 17.04.2019 12:46
1146 4 Обсудить
Реклама