Расследования

В Волгограде субподрядчика фонда капремонта судят за гибель двоих рабочих

Расследования 19.04.2019 11:52
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19.04.2019 11:52


Индивидуального предпринимателя будут судить за гибель двоих рабочих в Краснооктябрьском районе. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщил заместитель руководителя СО по Краснооктябрьскому району СУ СК России по Волгоградской области Адьян Эрендженов. По данным следствия, 24 октября двое рабочих 27 и 24 лет ремонтировали крышу дома №154 по улице Еременко. Работы велись в рамках программы капитального ремонта, а их наниматель был субподрядчиком. Внезапно мужчины сорвались вниз. 21-летний парень погиб на месте. За жизнь его товарища врачи боролись несколько месяцев, однако спасти его не удалось. Молодой человек умер в феврале этого года. Несчастье произошло потому, что у ремонтников не было страховочных поясов, а место проведения работ не было огорожено.
Сначала уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя возбудили по статье “Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель человека”. Но после смерти второго рабочего дело было переквалифицировано. Теперь бизнесмена обвиняют в “Нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”. 

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