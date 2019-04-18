В Волгограде на оживленной улице иномарка влетела в открытый люк





Иномарка попала сегодня днем в “ловушку” на дороге в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, по предварительным данным, причиной ЧП на улице Академической стал открытый люк. В него около 12:30 провалилась колесом белая “KIA”. По имеющимся сведениям, никто не пострадал. “У машины пробило переднее правое колесо, а заднее застряло в люке. Сейчас авто убрали, однако люк по-прежнему открыт”, - рассказал информагентству очевидец Сергей Кравченко.

Точные причины, почему люк на дороге оказался открыт, пока неизвестны. Однако ИА "Высота 102" не раз писало о том, что воровство крышек люков и решеток ливневой канализации в Волгограде превратилось в настоящую эпидемию.

Фото: Сергей Кравченко



