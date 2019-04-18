В Волгоградской области полицейские задержали пиромана-мстителя





Мужчину, терроризировавшего своих односельчан поджогами, задержали полицейские в Клетском районе, сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области. Накануне к стражам порядка обратилась 50-летняя жительница одного из хуторов. Она сообщила полицейским, что ночью кто-то поджог ее дом. Огонь охватил часть стены пристройки.

Полицейские вышли на след 42-летнего местного жителя. Задержанный признался в этом преступлении, а также еще в пяти поджогах, которые произошли в тех же местах. В результате было уничтожено два стога сена и несколько подсобных построек.

Задержанный рассказал полицейским, что таким образом просто хотел отомстить своим соседям. По его словам, всем им он помогал по хозяйству, однако денег за свой труд не получил. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”. Мстительному селянину грозит до 5 лет колонии.