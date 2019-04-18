Слёзы победы и поражения: в Волгограде завершился второй этап соревнований «Будущее зависит от тебя»
Спорт 18.04.2019 10:59
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18.04.2019 10:59
Второй этап открытых соревнований по футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, организованный компанией «МегаФон», завершился победой команды «ШКИД» из Республики Татарстан в младшей возрастной группе и команды «Интер» из Оренбургской области – в старшей. Ребята из Альметьевска и Оренбурга представят Поволжье на финале в Сочи.
В этот раз второй этап турнира прошел в лучших традициях футбола: на открытом стадионе, под +15 и дождь, на грани детских возможностей и с неподдельными эмоциями. За два соревновательных дня 13 команд из Поволжья провели больше 10 часов игры в настоящий футбол. Было всё: спортивные травмы, слёзы счастья и досада от поражений. И всё это ради того, чтобы показать лучшую игру и доказать лидерство.
Соревнования проходили уже в 15-ый раз, но Волгоград принял их впервые. В качестве хозяина город-герой выбран, конечно, не случайно. В прошлом году волгоградская сборная заняла первое место. А вот в родных стенах, на удивление, уступила соперникам. И не попала даже в тройку.
«В этом году команды со всего Поволжья получили бесценный опыт одержания побед и принятия поражений. Ребята настолько одержимы игрой, что выкладываются на все 100%: они пока не знают, что такое бегать вполсилы и договариваться о результатах. У них есть энергия для того, чтобы играть не хуже великого Пеле, по-детски веселиться и по-взрослому плакать. И это главное, не зависимо от результата соревнований. Наш турнир — искренний футбол», — прокомментировал соревнования директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.
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