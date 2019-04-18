Под Волгоградом ищут пропавшего байкера с короткой рукой

Расследования 17.04.2019 21:16
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17.04.2019 21:16
Мотолюбитель - житель Городищенского района пропал без вести. Сегодня об этом ИА “Высота 102” сообщил следователь Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области Николай Беспалов. Последний раз 49-летнего Александра Кувикова видели 30 марта. Он уехал из дома в поселке Царицын около семи часов утра на мотоцикле “Kawasaki EX300A” (госномер 3180 АМ34). С тех пор о нем ничего неизвестно. В тот день он был одет в черно-зеленую мотоциклетную куртку и такие же штаны, кофту в горизонтальную полоску. На голове был черный шлем. На ногах - черные ботинки. Известно, что с собой он не взял никаких документов.
Пропавшему на вид 45-50 лет, рост около 175 см, телосложение худощавое, волосы темные, стрижка с челкой, глаза карие, кожа смуглая. Есть и особые приметы: левая рука короче правой и имеет признаки дистрофии, на теле послеоперационный шрам от аппендицита, также отсутствует 4 зуб сверху слева.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят сообщить в ОМВД России по Городищенскому району Волгоградской области по телефонам: 8 (84468) 3-16-02 или 02. Или Городищенского МрСО СУ СК России по Волгоградской области по телефонам: 8 (84468) 3-38-78.
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