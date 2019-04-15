Экономика 15.04.2019 16:51 Реклама
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15.04.2019 16:51
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность настраивать уведомления об операциях и менять номер телефона, к которому привязана карта. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Сервис уведомлений входит в услугу «Мобильный банк» и позволяет клиентам Сбербанка получать оповещения о совершаемых операциях по картам на телефон. Теперь, чтобы подключить или отключить уведомления, а также изменить номер телефона, к которому привязана карта, клиентам не обязательно обращаться в контактный центр, искать банкомат или идти в отделение банка — они могут сделать это в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
Алексей Круглов, исполняющий обязанности директора дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка: «Мы продолжаем работать над удобством и доступностью наших сервисов и переводим все больше услуг в Сбербанк Онлайн, среди которых теперь и уведомления. Это одна из самых востребованных нашими клиентами услуг, ею пользуется более 76 миллионов человек».
Чтобы настроить уведомления в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно зайти в свой профиль и в «Настройках» выбрать «Уведомления по картам». По каждой карте пользователь сможет подключить или отключить уведомления (поменять тариф) и изменить номер телефона одновременно для всех привязанных к нему карт. Также есть возможность настроить способ доставки уведомлений — push или СМС.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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