В Урюпинске появилась возможность сделать МРТ на современном и мощном аппарате





Новый кабинет МРТ открылся в столице провинции Урюпинск. Теперь у жителей города и близлежащих районов Волгоградской и Воронежской области появилась возможность пройти качественное и точное обследование на современном магнитно-резонансном томографе.

«Новый кабинет МРТ появился благодаря государственно-частному партнёрству: Центральная районная больница предоставила площадь, оборудование – ООО «Медтехника», а работают в нём специалисты обеих организаций», — сообщил ИА «Высота 102» менеджер по развитию компании «Медтехника» Михаил Малухин.

Известно, что с помощью магнитно-резонансного томографа можно проводить исследования головного мозга, сосудов, всех отделов позвоночника, сердца, кишечника и других органов и систем.

«Оборудование нового кабинета по мощности превосходит аппараты в Борисоглебске, да и многих клиник Волгограда. Снимки получаются точные и хорошего качества, расшифровкой занимаются опытные врачи из разных городов страны в он-лайн режиме. С наличием интернета это не составляет проблем», — утверждают специалисты.





Также на первом этаже Урюпинской ЦРБ уже несколько лет работает «Магазин «Медтехника для дома», где есть широкий выбор товаров для красоты и здоровья — ассортимент обновляется постоянно.





Справка: Время работы кабинета МРТ:

с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов,

в субботу-воскресенье с 8-00 до 16-00.

www.mrt-medteh.ru Подробности можно узнать по телефону: 8-909-393-03-03, 8-800-5-503-503 и на сайте

Лиц № ЛО-34-01-004141 от 01 апреля 2019 года

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.



