В Урюпинске появилась возможность сделать МРТ на современном и мощном аппарате

Здравоохранение 15.04.2019 15:32 Реклама
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15.04.2019 15:32
Новый кабинет МРТ открылся в столице провинции Урюпинск. Теперь у жителей города и близлежащих районов Волгоградской и Воронежской области появилась возможность пройти качественное и точное обследование на современном магнитно-резонансном томографе.
«Новый кабинет МРТ появился благодаря государственно-частному партнёрству: Центральная районная больница предоставила площадь, оборудование – ООО «Медтехника», а работают в нём специалисты обеих организаций», — сообщил ИА «Высота 102» менеджер по развитию компании «Медтехника» Михаил Малухин.
Известно, что с помощью магнитно-резонансного томографа можно проводить исследования головного мозга, сосудов, всех отделов позвоночника, сердца, кишечника и других органов и систем.
«Оборудование нового кабинета по мощности превосходит аппараты в Борисоглебске, да и многих клиник Волгограда. Снимки получаются точные и хорошего качества, расшифровкой занимаются опытные врачи из разных городов страны в он-лайн режиме. С наличием интернета это не составляет проблем», — утверждают специалисты.
Также на первом этаже Урюпинской ЦРБ уже несколько лет работает «Магазин «Медтехника для дома», где есть широкий выбор товаров для красоты и здоровья — ассортимент обновляется постоянно.
Справка: Время работы кабинета МРТ:
с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов,
в субботу-воскресенье с 8-00 до 16-00.
Подробности можно узнать по телефону: 8-909-393-03-03, 8-800-5-503-503 и на сайте www.mrt-medteh.ru
Лиц № ЛО-34-01-004141 от 01 апреля 2019 года
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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