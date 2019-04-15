Оплата услуг ЖКХ: выбираем разумную экономию

Экономика 15.04.2019 08:58 Реклама
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15.04.2019 08:58
Плата за отопление квартир в многоквартирных домах, где установлен индивидуальный газовый котел, приведена в соответствии с новым законодательством и здравым смыслом. О проблеме жильцов не раз писала «Высота 102». И свершилось! Конституционный суд России, рассмотрев жалобы жителей двух городов, обязал правительство внести изменения в нормативные акты, что и было сделано.
Известно, что на установку отопительного котла в квартире необходимо согласие администрации района и соответствующих контролирующих служб города. И на такую канитель не каждый решится.
А вот жителям новостроек, где застройщик заранее побеспокоился об экономичном отоплении и установил индивидуальные газовые котлы, повезло. Эти везунчики живут в ЖК «Заречье», расположенном в живописном месте Краснослободска.
График отменяется, экономия начинается
15 апреля и 15 октября — эти даты знает каждый волгоградец. Примерно в это время включается/выключается центральное отопление. А если в квартире холодно или периодически отключают горячую воду... Выход есть — установка индивидуального котла отопления. Температуру на нем можно зафиксировать по своему усмотрению (он будет постоянно ее поддерживать), а при отъезде — установить на минимуме.
Но самое приятное — экономия семейного бюджета. Платя за газ от 300 до 600 рублей в месяц в зависимости от количества квадратных метров, жильцы получают и горячую воду и отопление.
К примеру, за тепло и расход горячей воды (2 м куб.) жильцы (2 человека) однокомнатной квартиры с центральным отоплением платят до 1000 рублей, двухкомнатной — до 1600 рублей. Явная экономия! На техническое обслуживание котла специальными газовыми службами, конечно, придется потратиться, но экономия на оплате услуг ЖКХ с лихвой покроет эти издержки.
Уверенность в безопасности
Газовый котел в квартирах ЖК «Заречье» установлен в кухне. Габариты позволяют встроить его в гарнитур. При этом, естественно, надо учесть, что к оборудованию необходим легкий доступ для профилактики и ремонта.
Безопасность работы обеспечивает датчик. Он находится внутри котла и при малейшей утечке отключает его. Есть и газоанализатор с отдельной линией электропитания — он сигнализирует о проблемах.
Жильцы в домах ЖК «Заречье» могут спать спокойно. Если утечка газа все-таки произошла, общедомовой датчик отключит от газоснабжения весь дом до исправления ситуации. Кроме этого, дома ЖК «Заречье» оборудованы противопожарной сигнализацией и датчиками пожаротушения.
О комплексе
Малоэтажный жилой комплекс «Заречье» находится недалеко от моста через Волгу, в Краснослободске, поблизости от ерика Обухов. Рядом школа, поликлиника, в планах — строительство гипермаркета, детского сада.
Ожидается и разбивка большого сквера: планируется высадить 200 различных пород деревьев. На его территории будет пруд, пешеходные дорожки. Для любителей спорта построят футбольное поле и три теннисных корта. Площадки будут оборудованы раздевалками, рядом — парковочные места.
Так что всем, кто устал от больших счетов на оплату ЖКХ, кто хочет жить разумно и экономно, кому приятен загородный пейзаж и чистый воздух, рекомендуем обратиться в отдел продаж ЖК «Заречье»: г.Краснослободск, ул. Чулкова, 9. Тел.: 8 (8442) 502-445, 502-446. Сайт www.zarechye34.ru
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