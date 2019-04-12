Председатель Волгоградской облдумы не хочет расставаться с мандатом

Председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов стал участником праймериз «Единой России». Решение о регистрации его кандидатуры по региональной группе №3 сегодня принял оргкомитет по проведению предварительного голосования. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе реготделения «ЕР».

Также решение участвовать в предварительном голосовании приняли еще 22 человека. Это замспикера регпарламента Ирина Соловьева, депутаты облдумы Владимир Ефимов, Николай Лукьяненко, олимпийский чемпион, директор «Центр спортивной подготовки «Олимп» Алексей Петров, глава администрации Среднеахтубинского района Геннадий Шевцов и другие.

Прием заявок на участие в состязании за статус кандидата в депутаты регпарламента продлится до 30 апреля. Для Николая Семисотова в случае победы на выборах новый созыв заксобрания станет вторым по счету. Впервые статус парламентария он получил в 2014 году. На праймериз «Единой России» уже записались ряд других действующих народных избранников. В том числе, это Татьяна Бухтина, Сергей Булгаков, Юрий Корбаков, Александр Осипов, Михаил Рогозин и другие.

Все участники предварительного голосования обязаны принять участие как минимум в двух дебатах. Первые публичные дискуссии прошли – 9 апреля. За происходящим на площадках можно наблюдать в онлайн-режиме. Трансляции ведутся на сайте предварительно голосования, а также в «Одноклассниках» и «YouTube».

Выборы в Волгоградскую областную думу пройдут 8 сентября 2019 года. В этот же день жители региона выберут губернатора.







