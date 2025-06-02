



Жителя Волгограда, бросившего десять лет назад супругу и семерых детей, лишили выплат за погибшего в ходе СВО сына. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Тракторозаводском районном суде Волгограда, где и состоялось рассмотрение заявления, поданного мамой участника спецоперации.

Согласно материалам дела, жительница Волгограда Елена, находясь в браке с Аштом Ш., воспитывала семь детей. В 2011 году женщина переехала в деревню, а отец на протяжении трех лет наездами навещал семью. В 2014 году мужчина пропал, начав совместный быт с другой женщиной.

Многодетная мать вернулась в Волгоград в 2016 году, работала кондуктором и в одиночку тянула детей. Ашот Ш. никакого участия в воспитании не принимал, ссылаясь на свое финансовое бессилие. Даже несмотря на то, что все это время дети испытывали потребность в общении с ним.

– Давид всегда тянулся к отцу, однако последний не проявлял внимания к сыну. Некоторое общение между ответчиком и сыном Давидом возникло после того, как Давид заключил контракт с Министерством обороны РФ, – сообщили в суде информагентству.

Верхом цинизма со стороны нерадивого отца стало то, что он не помог бывшей супруге достойно похоронить погибшего на СВО сына. Одновременно он стал активно выспрашивать о полагающихся ему выплатах. В судебном процессе Ашот Ш., более того, возражал против лишения его пособий.

– Поскольку в ходе рассмотрения дела было достоверно установлено, что ответчик не принимал участия в воспитании и содержании их общего сына Давида, не платил алименты, за что был неоднократно судим, безразлично относился к его жизни и здоровью, не исполнял родительские обязанности, Тракторозаводский районный суд лишил его права на получение предусмотренных законом страховых выплат, пособий и иных льгот, полагающихся при гибели военнослужащего. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами, – сообщили в Тракторозаводском районном суде.

В райсуде также уточняют, что ранее уже были рассмотрены два аналогичных дела. В настоящее время здесь рассматривают заявление бывшей супруги погибшего частника СВО, действующей в интересах их ребенка, о лишении выплат матери бойца, которая отказалась от него еще в роддоме.