В Новоаннинском районе Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием груженной щебнем фуры оказалось парализовано движение на трассе Р-22 «Каспий». По информации регионального управления МВД России, ДТП произошло на 712-м километре федеральной автодороги.

Предварительно опрокидывание грузовика произошло после столкновения его с Toyota.

– По предварительным данным, 2 июня около 16.40 произошло ДТП с участием автомашин Toyota и «Тонар». Большегруз совершил опрокидывание и перекрыл одну полосу движения. В результате ДТП пострадавших нет, – прокомментировали происшествие в пресс-службе регионального главка полиции.





Здесь также сообщили, что на участке дороги сотрудниками Госавтоинспекции на время устранения последствий ДТП организовано реверсивное движение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области