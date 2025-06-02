Общество

Участковый спас пенсионерку от дорогой посылки мошенников

Общество 02.06.2025 16:02
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02.06.2025 16:02


В городе Камышине Волгоградской области местный участковый помог предотвратить кражу денежных средств пенсионерки. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, мошенники просили пожилую женщину перечислить крупную сумму за липовую доставку.

Установлено, что злоумышленник в мессенджере под видом курьера запросил 20 тысяч рублей за доставку «ценной» посылки. Пенсионерка сразу же обратилась в полицию, после чего на место выехал местный участковый Олег Жаренков. 


Установив, что камышанка уже поехала в банк для перевода средств, сотрудник полиции отправился в местное отделение, где переубедил женщину переводить деньги неизвестным лицам. 

- Благодаря своевременным действиям участкового, преступление в отношении пенсионерки удалось предотвратить. Не поддавайтесь на уловки мошенников и при подозрительных ситуациях сразу обращайтесь в правоохранительные органы, - напомнили в полиции жителям региона. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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