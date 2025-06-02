МВД опубликовало кадры задержания волгоградского стрелка в Дагестане





В Дагестане завершилась спецоперация по задержанию подозреваемого в расстреле 36-летнего мужчины у кофе-бара Harat’s Pub в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», по версии следствия, преступление совершил 32-летний житель города на Волге. Оперативные кадры публикует МВД России по Волгоградской области.





Конфликт произошёл 21 апреля между тремя знакомыми. Один из мужчин поспешил достать пистолет и выстрелил в потерпевшего. Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь, а стрелок скрылся.

- Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили его местонахождение и выехали в служебную командировку в РД, где во взаимодействии с коллегами и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний волгоградец, - рассказали журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

Подробности задержания ранее уже сообщала редакция. Дело расследуется в СУ СК России по Волгоградской области. На допросе подозреваемый заявил, что стрелял в оппонентов лишь после того, как те начали угрожать ему оружием.

Отметим, все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются следствием.