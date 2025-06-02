В Волгограде силовики искали в ночных клубах тусующихся с подростками мигрантов





В Волгограде прошел очередной рейд полиции по ночным заведениям. Как сообщает V102.RU, при поддержке СОБРа оперативники побывали в барах и ночных клубах Центрального района.





- Проверено соблюдение законности при реализации алкоголя, проведена проверка граждан на предмет нахождения в розыске за совершение преступлений, нарушающих миграционное законодательство, нахождения несовершеннолетних в ночное время в увеселительном заведении. Проведены беседы о недопустимости потребления наркотических и психоактивных веществ, ведения здорового образа жизни, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате рейда ряд граждан были доставлены в отдел полиции. В частности, в одном из ночных заведений была выявлена несовершеннолетняя, которая не имела права находиться в общественном месте в ночное время без сопровождения взрослых.

- К административной ответственности будут привлечены, как владельцы заведения, так и родители несовершеннолетней. Подобные мероприятия пройдут в других районах города, - поделились в пресс-службе регионального главка МВД.