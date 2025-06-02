



В Волгограде Ворошиловский районный суд поставил точку в расследовании убийства 25-летней давности. Как сообщает ИА «Высота 102», за расправу над соседом из-за парковочного места осуждён 47-летний местный житель.

- 18 октября 2000 года у подсудимого произошел конфликт с 23-летним соседом. Причиной стало то, что, по мнению соседа, фигурант уголовного дела систематически нарушал правила парковки, перегораживая проезжую часть во дворе многоквартирного дома №13 на ул. Ким в Ворошиловском районе Волгограда, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Словесная перепалка мужчин началась на улице, но вскоре они прошли в подъезд. Там подсудимый достал нож и нанёс своему оппоненту восемь ударов в область лица, грудной клетки и живота.

Множественные травмы оказались несовместимы с жизнью. 23-летний волгоградец скончался на месте. Осознав содеянное, убийца подался в бега. В течение без малой четверти века ему удавалось скрываться от правосудия, однако недавно всё же был задержан.

Отметим, Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил преступника к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строго режима. Приговор может быть обжалован.