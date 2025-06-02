РПН предупредил волгоградцев о риске заражения «мусорными» глистами





Роспотребнадзор по Волгоградской области предупредил жителей региона об ухудшении показателей микробиологического состояния почвы на территории местных населённых пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты зафиксировали вспышку микробного загрязнения, а также многочисленные случаи наличия в пробах яиц гельминтов.

- В 2024 г. по сравнению с 2023 г. доля проб почвы в населённых местах, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, увеличилась и составила 0,2% (2023 г. – 0,0%, 2022 г. – 10,7%), по микробиологическим показателям составила 10,9% (2023 г. – 5,1%, 2022 г. – 4,7%), по паразитологическим показателям — 0,1% (2023 г. – 0,3%, 2022 г. – 0,7%), - говорится в ежегодном докладе РПН о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При этом специалисты выявили районы-рекордсмены по микробиологическому загрязнению почвы. Так, тревожнее всего выглядит Михайловский и Нехаевский районы. В первом 100% проб земли не соответствует нормативам, во втором 16,7% проб, что также выше среднего уровня по региону.

Отдельно эксперты привели статистику по исследованию качества почвы на территории детских учреждений и игровых площадок. Здесь также в 2024 году наблюдался резкий рост случаев микробиологического загрязнения. Хуже всего ситуация обстоит на территории школ и детских садов Новониколаевского (положительны – 83,3% проб), Урюпинского (50%), Кумылженского (25%) и Волгограда (22,2%). В целом же по региону ситуация выглядит менее драматично. Отклонения фиксировались в 7,5% проб.

Отметим, такие результаты РПН во многом связывает с образованием стихийных и несанкционированных свалок. Данную проблему эксперты охарактеризовали как одну из наиболее актуальных для Волгоградской области.