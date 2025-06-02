УК лишили права управления МКД в Волгограде, Волжском и Калаче

В Волгограде Госжилнадзор лишил ООО «ПИКСАР» права управления многоквартирными жилыми домами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на профильное ведомство, поводом стали систематические грубые нарушения лицензионных требований.
Ранее компания привлекалась к административному наказанию за нарушения. Через 12 месяцев организация снова допустила грубые нарушения, в связи с чем была лишена Госжилнадзором полномочий.
Всего в распоряжении компании находилось десять многоквартирных домов в Волгограде, Волжском и Калачевском районе. На ближайшем заседании комиссии будет рассмотрен вопрос об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
- До того момента, как будет определена новая УК, старая обязана продолжить исполнять свои обязанности в отношении МКД, - добавили в ведомстве.
Фото: архив V102.RU