УК лишили права управления МКД в Волгограде, Волжском и Калаче





В Волгограде Госжилнадзор лишил ООО «‎ПИКСАР» права управления многоквартирными жилыми домами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на профильное ведомство, поводом стали систематические грубые нарушения лицензионных требований.

Ранее компания привлекалась к административному наказанию за нарушения. Через 12 месяцев организация снова допустила грубые нарушения, в связи с чем была лишена Госжилнадзором полномочий.

Всего в распоряжении компании находилось десять многоквартирных домов в Волгограде, Волжском и Калачевском районе. На ближайшем заседании комиссии будет рассмотрен вопрос об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

- До того момента, как будет определена новая УК, старая обязана продолжить исполнять свои обязанности в отношении МКД, - добавили в ведомстве.

Фото: архив V102.RU