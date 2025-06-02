Облздрав назначил нового главврача стоматологии в Волгограде





В Волгограде назначен новый главврач стоматологической поликлиники №3. Как рассказали V102.RU в региональном комитете здравоохранения, поликлинику возглавил Алексей Сосновский.

Алексей Сосновский - выпускник Волгоградского медицинского университета, получил профессиональную переподготовку на курсе «Стоматология хирургическая» в 2012 и по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2017 году. Имеет сертификаты специалиста «Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2005 года начал работать врачом-стоматологом стоматологической поликлиники №1, с 2006 по 2018 года — врач-стоматолог-терапевт и врач-стоматолог-хирург МАУЗ города Камышина «Стоматологической поликлиники №1», с июня 2018 до настоящего времени исполнял обязанности главного врача МАУЗ города Камышина «Стоматологической поликлиники №1».

Фото: Облздрав