В «Царицынской опере» прошёл праздник искусства ко Дню защиты детей





В театре «Царицынская опера» состоялись отчётные концерты студий оперно-хорового и балетного искусства, приуроченные ко Дню защиты детей. В этот день на сцене блистали юные таланты, демонстрируя свои достижения и мастерство.

Примечательно, что студия балетного искусства, основанная два года назад при поддержке Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа», отметила свой второй день рождения. За это время юные танцоры освоили профессиональную сцену, достигли значительных успехов и подготовили новую программу для зрителей. Спустя два года после открытия, количество воспитанников студии значительно увеличилось, достигнув 47 человек.





В программу концерта вошли танцевальные номера на музыку Чайковского, Шостаковича, Хачатуряна, Байера, Гуно, Минкуса, а также сцены из балетов «Фея кукол», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Спящая красавица». Оркестр под руководством главного дирижёра театра Сергея Гринева поддержал юных артистов балета.

Председатель комитета по образованию, науке и культуре Волгоградской областной думы Зина Мержоева отметила:

— В этот праздничный день мы показываем те возможности, которые создаются для детей, для их развития и раскрытия таланта. Два года в нашем регионе работает уникальная детская балетная студия, где занимаются маленькие, но такие талантливые ребята, которые уже выступают на профессиональной сцене и участвуют в постановках. Хочу выразить огромную благодарность коллективу театра и его руководителям, которые делают всё возможное, чтобы наши необыкновенные дети раскрывались, славили наш регион и становились профессиональными артистами на сценах ведущих театров страны.





Главный балетмейстер театра Артём Паничкин также поздравил воспитанников с Днём защиты детей и успешным выступлением.

— Важна не только физическая и ментальная защита наших детей, но защита мечты, шаг навстречу которой мы делаем,— подчеркнул он. — Благодарю юных артистов балета за желание идти вперёд вместе и радовать своих зрителей.





Занятия в студии балетного искусства проводят профессиональные практикующие артисты балета. Сформированы три группы детей по возрасту и навыкам: младшая, средняя и старшая. Воспитанники студии, не достигшие и 18 лет, продемонстрировали талант, настойчивость и преданность классическому танцу. Несмотря на юный возраст, они уже являются полноправными участниками репертуарных спектаклей театра, таких как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Кармина Бурана», «Илья Муромец и перо Жар-птицы» и других.





Конечно, всё выглядит красиво и легко на сцене, но за каждым выступлением стоит огромный труд: многие часы, проведённые в балетном зале, упорные тренировки и постоянное совершенствование мастерства. Этот труд и преданность своему делу позволяют юным артистам достигать высоких результатов и радовать публику своими выступлениями.

— В этом году наш коллектив стал больше, номера на отчетном концерте получились разнообразными, насыщенными и интересными, — поделилась эмоциями педагог младшей группы Карина Хайруллина. —Я очень горжусь успехами детей, они становятся все более профессиональными артистами. Дети очень любят танцевать, для них выход на сцену – настоящий праздник.





Педагог средней группы Лилия Леднева отметила упорство юных артистов, желание добиться результата.

— Наши воспитанники понимают, что балет – это огромный труд, но при этом важны природные данные, — отметила она. — Это не просто вышел на сцену и улыбнулся. Классический балет, как сказала Раневская, это каторга в цветах.

На сцене театра с большим успехом прошёл отчётный концерт «Вместе весело шагать…» детской оперно-хоровой студии. Программа стала ярким завершением первого творческого сезона для юных вокалистов и подарила зрителям незабываемые впечатления. Воспитанники студии активно участвуют в спектаклях театра, таких как «Богема», «Тоска», «Кармен», различных концертах.

В программе приняли участие три возрастные группы студии: подготовительная, средняя и старшая, всего 30 детей. Каждая группа представила номера, включающие произведения русской и зарубежной классики. Особенно тепло были встречены фрагменты из концертных проектов и оперных спектаклей театра, такие как «Хор маленьких солдатиков» из оперы Ж. Бизе «Кармен» и «Хор девушек» из оперы В. Моцарта «Свадьба Фигаро».

— Концерт прошёл просто замечательно, — рассказала руководитель оперно-хоровой студии, преподаватель искусства хорового пения Ольга Руденко. — Наши юные артисты показали всё, чему научились за это время. Воспитанники успешно осваивают хоровое пение, ансамблевое звучание, умение слушать, интонировать, сливаться, уделять внимание манере звукоизвлечения. Было видно, что им нравится петь вместе, и их энергия передалась зрителям.

Итоговые программы студий стали результатами совместной работы юных талантов и их педагогов, настоящим праздником искусства, подтвердив высокий уровень подготовки юных вокалистов и артистов балета. Зрители покидали зал с улыбками и надеждой на новые встречи с молодыми талантами «Царицынской оперы».

Фото: пресс-служба театра.

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