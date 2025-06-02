Бессмертные? В Волжском подростки на электросамокате чудом избежали лобового удара





В Волжском 1 июня у остановки общественного транспорта «Улица Космонавтов» лишь по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать серьёзное ДТП с участием двух несовершеннолетних. Как сообщает ИА «Высота 102», в 22:15 подростки пытались пересечь пр. Ленина на электросамокате и едва не угодили под колёса легкового автомобиля. Напряжённый момент засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, несовершеннолетние пытались пересечь проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В тот самый момент, когда они выехали на дорогу, буквально в нескольких сантиметрах на полном ходу пронёсся легковой автомобиль. В последний момент подросткам удалось вывернуть вправо.

Отметим, после чудесного спасения школьники как ни в чём не бывало развернулись, пересекли ул. Космонавтов и продолжили движение.

Фото и видео: POWERNET / vk.com