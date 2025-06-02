Происшествия

Бессмертные? В Волжском подростки на электросамокате чудом избежали лобового удара

Происшествия 02.06.2025 13:16
0
02.06.2025 13:16


В Волжском 1 июня у остановки общественного транспорта «Улица Космонавтов» лишь по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать серьёзное ДТП с участием двух несовершеннолетних. Как сообщает ИА «Высота 102», в 22:15 подростки пытались пересечь пр. Ленина на электросамокате и едва не угодили под колёса легкового автомобиля. Напряжённый момент засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, несовершеннолетние пытались пересечь проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В тот самый момент, когда они выехали на дорогу, буквально в нескольких сантиметрах на полном ходу пронёсся легковой автомобиль. В последний момент подросткам удалось вывернуть вправо.

Отметим, после чудесного спасения школьники как ни в чём не бывало развернулись, пересекли ул. Космонавтов и продолжили движение.

Фото и видео: POWERNET / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
02.06.2025 16:22
Происшествия 02.06.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2025 11:40
Происшествия 02.06.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2025 10:12
Происшествия 02.06.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2025 10:10
Происшествия 02.06.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 19:17
Происшествия 01.06.2025 19:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 15:00
Происшествия 01.06.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 11:43
Происшествия 01.06.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 10:58
Происшествия 01.06.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 10:41
Происшествия 01.06.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 10:16
Происшествия 01.06.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2025 07:50
Происшествия 01.06.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 18:28
Происшествия 31.05.2025 18:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 13:28
Происшествия 31.05.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 12:04
Происшествия 31.05.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2025 11:26
Происшествия 31.05.2025 11:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:38
Верховный суд РФ смягчил приговор экс-генералу СК МузраевуСмотреть фотографии
16:22
Суд отправил в СИЗО сбежавшего с места смертельного ДТП 16-летнего волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Участковый спас пенсионерку от дорогой посылки мошенниковСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде спустя 25 лет осудили мужчину, зарезавшего соседа из-за парковкиСмотреть фотографии
14:41
«Давид всегда тянулся к отцу»: бросившего семерых детей волгоградца лишили выплат за погибшего сынаСмотреть фотографии
14:37
МВД опубликовало кадры задержания волгоградского стрелка в ДагестанеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
В Волгограде из-за больного пассажира приземлился летевший в Хургаду самолетСмотреть фотографии
14:14
М2 упростил оформление сделок с недвижимостью для юрлицСмотреть фотографии
14:02
В Волгограде возле Harat’s Pub расстреляли мужчину, силовики нашли стрелка в КизилюртеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волгограде силовики искали в ночных клубах тусующихся с подростками мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
Бессмертные? В Волжском подростки на электросамокате чудом избежали лобового удараСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Тело утонувшего в оросительном канале ребенка нашли после двух суток поисковСмотреть фотографии
12:05
В России готовятся выпустить таблетки от старенияСмотреть фотографии
11:59
Андрей Кривов стал новым генеральным директором «Ротора»Смотреть фотографии
11:40
Медики рассказали о состоянии пятерых пострадавших в жутком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:19
Особый режим из-за жары и пожаров объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:05
Состояние выпавшего из окна 3-летнего волгоградца остается тяжелымСмотреть фотографии
11:00
ВОЛМА внедряет передовые экопроектыСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде память погибших под Брянском почтили минутой молчанияСмотреть фотографии
10:25
Лицеистка из Волгограда предложила Дмитрию Чернышенко учредить фестиваль ремеселСмотреть фотографии
10:12
На севере Волгограда грузовой фургон с стройматериалами смял MercedesСмотреть фотографии
10:10
Байкер слетел с дороги и погиб в Котово Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
В Волгоградской области забраковали партию «пожирневшей» молочкиСмотреть фотографии
09:03
Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев: «Болельщики в нас поверили»Смотреть фотографии
08:20
В Волгограде туристку из Африки застукали за раскладкой наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
07:47
Дороги под Волгоградом залило дождемСмотреть фотографии
06:46
В РЖД раскрыли тайну «каньонов Аризоны» под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:11
Погода не помешала: Пелагея выступила в лагере перед юными патриотамиСмотреть фотографии
20:23
Под Волгоградом в день защиты детей семье с грудным ребенком отрезали светСмотреть фотографии
 