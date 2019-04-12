Сбербанк представил сервис «Кредитный потенциал»

Экономика 12.04.2019 12:54 Реклама
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12.04.2019 12:54
Сбербанк объявляет о начале открытого тестирования сервиса «Кредитный потенциал», созданного для улучшения клиентского опыта физических лиц при использовании кредитных продуктов.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, новый сервис, доступный в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн», позволяет клиенту узнать о максимально возможной именно для него сумме потребительского кредита или о доступном лимите по кредитной карте до подачи кредитной заявки.
Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать»: «При выборе кредитного продукта клиенту важно знать, какую сумму может предложить банк, как быстро и на каких условиях он сможет ее получить, какие документы для этого потребуются. ʺКредитный потенциалʺ от Сбербанка отвечает на все эти вопросы, делая выбор кредита удобным и понятным. Каждому клиенту кредитный потенциал рассчитывается индивидуально, а значит, он может воспользоваться самым подходящим и выгодным для него вариантом кредитования от Сбербанка».
В сервисе «Кредитный потенциал» клиент может самостоятельно подобрать любой из предложенных кредитных продуктов в рамках заранее одобренных лимитов. Сервис уже доступен в Сбербанк Онлайн для 90% пользователей, а в течение 3 месяцев откроется для всех клиентов Сбербанка. На текущий момент сервисом воспользовалось уже более 1 млн клиентов.
Сервис «Кредитный потенциал» разработан в соответствии со Стратегией развития розничного бизнеса 2020 Сбербанка, предусматривающей персонализацию сервисов на основании знаний банка о клиентах и расширение возможностей самообслуживания, доступных в Сбербанк Онлайн.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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