



Участник смертельной аварии с участием маршрутки в Дзержинском районе стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, дело в отношении 28-летнего водителя “Hyundai Accent” возбуждено по статье “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека”. Мужчина задержан.

Напомним, авария произошла накануне в 17:20 в Дзержинском районе на улице Исторической. По предварительным данным, иномарка врезалась в “ГАЗель”-маршрутку №46С. Это случилось, когда водитель “Hyundai” перестраивался со второго ряда в крайний правый ряд. От удара микроавтобус отбросило на тротуар. Перескочив бордюр и пробив металлическое ограждение, машина врезалась в остановку общественного транспорта “Комплекс "Русь". Стоявший на остановке мужчина погиб на месте. С травмами была госпитализирована 22-летняя девушка - пассажир маршрутки.