Ложная тревога: в Волгограде были «заминированы» более 40 объектов

Общество 11.04.2019 22:07
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11.04.2019 22:07
Ни одно из сообщений о минировании сегодня общественных зданий в Волгограде не подтвердилось. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, всего были “заминированы” 43 объекта: 19 - образовательных, 6 - медицинских, 17 - органов государственной власти и один бизнес-центр.
В частности, были эвакуированы сотрудники администрации Волгоградской области, облдумы, нескольких районных администраций, а также школы: №3, 49, 92 и другие. Все здания были тщательно проверены. На местах работали инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками.
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