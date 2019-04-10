В Волгограде суд не отпустил директора УК “ЖилСоцГарантия” на свободу раньше времени





Одному из учредителей ООО “ЖилСоцГарантия” Георгию Борщову, осужденному за пособничество в злоупотреблении полномочиями, не удалось добиться замены срока в колонии на исправительные работы. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня такое решение принял Волгоградский областной суд.

Ранее Борщова приговорили к 3 годам колонии общего режима. Он пытался добиться замены “недосиженной” части срока наказанием помягче - 1 годом 3 месяцами и 28 днями исправработ. В феврале Волжский городской суд его просьбу выполнил. Но такое решение обжаловала прокуратура. Прокурор указал на то, что Борщов не принял меры для возмещения причиненного им ущерба. Он превышает 14 миллионов рублей.