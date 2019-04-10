В Волгограде суд не отпустил директора УК “ЖилСоцГарантия” на свободу раньше времени

Расследования 10.04.2019 17:39
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10.04.2019 17:39
Одному из учредителей ООО “ЖилСоцГарантия” Георгию Борщову, осужденному за пособничество в злоупотреблении полномочиями, не удалось добиться замены срока в колонии на исправительные работы. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня такое решение принял Волгоградский областной суд.
Ранее Борщова приговорили к 3 годам колонии общего режима. Он пытался добиться замены “недосиженной” части срока наказанием помягче - 1 годом 3 месяцами и 28 днями исправработ. В феврале Волжский городской суд его просьбу выполнил. Но такое решение обжаловала прокуратура. Прокурор указал на то, что Борщов не принял меры для возмещения причиненного им ущерба. Он превышает 14 миллионов рублей.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, в сентябре 2017 года Борщова признали виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. Следствием и судом установлено, что в 2011-2012 гг. Борщов создал структуру подконтрольных ему аффилированных организаций, таких как ООО "ЖЭУ-30", ООО "ЖЭУ-53", ООО "Партнер" и др., и необоснованно перечислял им деньги, полученные от населения в качестве оплаты за услуги ЖКХ.
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