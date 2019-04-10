Трое жителей Быковского района в скором времени предстанут перед судом за преступления, связанные с незаконным оборотом алкоголя. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

По данным следствия, в течение 2017 года они покупали, хранили и продавали контрафактные спиртные напитки известных торговых марок. Ущерб, причиненный ими правообладателям, превысил 1,6 миллионов рублей. Правоохранители изъяли у них более 11,5 тысяч бутылок контрафакта стоимостью более 2,4 миллионов рублей.