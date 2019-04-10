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На скамью подсудимых сели трое дельцов из Волгоградской области за подделку дорогого алкоголя

Расследования 10.04.2019 15:50
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10.04.2019 15:50

Трое жителей Быковского района в скором времени предстанут перед судом за преступления, связанные с незаконным оборотом алкоголя. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области  Оксана Черединина, прокуратура утвердила  обвинительное заключение по уголовному делу.  
По данным следствия,  в течение 2017 года они  покупали, хранили и продавали   контрафактные спиртные напитки известных торговых марок. Ущерб, причиненный  ими правообладателям, превысил 1,6 миллионов рублей. Правоохранители изъяли у них   более 11,5 тысяч бутылок контрафакта стоимостью более  2,4 миллионов рублей.

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