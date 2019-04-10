



в городе Котельниково Волгоградской области сообщили ИА "Высота 102" в компании ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий". О наличии вакансийсообщили ИА "Высота 102" в компании ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий".

Компания примет на работу:

Главного специалиста по промышленной безопасности и охране труда (Высшее образование по специальности «Техносферная безопасность» или высшее образование и профессиональная переподготовка в области охраны труда, опыт работы на горно-обогатительных рудниках специалистом в области промышленной безопасности и охраны труда от 3 лет)

Преподавателя учебного центра (Высшее образование по специальности «Обогащение полезных ископаемых», опыт преподавательской деятельности от 2 лет (желателен), опыт работы на обогатительной фабрике)

Ведущего инженера( Высшее образование по специальности «Автоматизация технологических процессов», опыт работы в области автоматизированных систем управления технологическими процессами Наличие курсов: ST-7SERV3, ST-7STOE, S7-H400H, S7-PLCPROG2)

Инженера по наладке горного оборудования (Высшее образование по специальности «Энергетика, автоматизация», опыт работы по обслуживанию и наладке конвейерного, самоходного подземного транспорта, проходческих и добычных комплексов от 1 года)

Инженера-энергетика РЗиА (Высшее образование «Электропривод» «Автоматизация», опыт работы инженером РЗиА от 3 лет)

Электромеханика по системам АГК (Высшее образование «Горные машины и оборудование», опыт работы с системами АГЗ от 3 лет)

Маркшейдера (Высшее образование «Маркшейдерское дело», опыт работы от 3 лет)

Участкового геолога - эксплуатационная разведка (Высшее образование по специальности «Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»)

Мастера участка механической обработки (Высшее образование по направлению «Механика», опыт работы на промышленном предприятии не менее 3 лет).

Требуются также: Машинист подземных самоходных машин 4 разряда, токарь 5 разряда, машинист мостового крана 4 разряда, антикоррозийщик 4 разряда, электрогазосварщик 5 разряда, машинист насосных установок 3-4 разряда, слесарь КИПиА 5 разряда, слесарь-сантехник 4-5 разряда, водитель погрузчика 3, 7 разряда, машинист АГП 5 разряда.

Компания предлагает:

• Корпоративное жилье

• Стабильную заработную плату на уровне рынка (надбавки за уровень профессионализма, квартальные и годовая премии);

• Работу на современном оборудовании;

• Возможность получения уникального профессионального опыта на новом калийном комбинате;

• Расширенный соц. пакет: добровольное медицинское страхование, оздоровление сотрудников и их детей, бесплатная доставка к месту работы и обратно на комфортабельных автобусах







