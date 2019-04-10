Экономика

ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" приглашает на работу в г. Котельниково Волгоградской области сотрудников более 20 специальностей

Экономика 10.04.2019 14:07 Реклама
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10.04.2019 14:07


О наличии вакансий в городе Котельниково Волгоградской области сообщили ИА "Высота 102" в компании ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий".
Компания примет на работу:
Главного специалиста по промышленной безопасности и охране труда (Высшее образование по специальности «Техносферная безопасность» или высшее образование и профессиональная переподготовка в области охраны труда,  опыт работы на горно-обогатительных рудниках специалистом в области промышленной безопасности и охраны труда от 3 лет)
Преподавателя учебного центра (Высшее образование по специальности «Обогащение полезных ископаемых», опыт преподавательской деятельности от 2 лет (желателен), опыт работы на обогатительной фабрике)
Ведущего инженера( Высшее образование по специальности «Автоматизация технологических процессов», опыт работы в области автоматизированных систем управления технологическими процессами Наличие курсов: ST-7SERV3, ST-7STOE, S7-H400H, S7-PLCPROG2)
Инженера по наладке горного оборудования (Высшее образование по специальности «Энергетика, автоматизация», опыт работы по обслуживанию и наладке конвейерного, самоходного подземного транспорта, проходческих и добычных комплексов от 1 года)
Инженера-энергетика РЗиА (Высшее образование «Электропривод» «Автоматизация», опыт работы инженером РЗиА от 3 лет)
Электромеханика по системам АГК (Высшее образование «Горные машины и оборудование», опыт работы с системами АГЗ от 3 лет)
Маркшейдера (Высшее образование «Маркшейдерское дело», опыт работы от 3 лет)
Участкового геолога - эксплуатационная разведка (Высшее образование по специальности «Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»)
Мастера участка механической обработки (Высшее образование по направлению «Механика», опыт работы на промышленном предприятии не менее 3 лет). 
Требуются также: Машинист подземных самоходных машин 4 разряда,  токарь 5 разряда, машинист мостового крана 4 разряда, антикоррозийщик 4 разряда, электрогазосварщик 5 разряда, машинист насосных установок 3-4 разряда, слесарь КИПиА 5 разряда, слесарь-сантехник 4-5 разряда, водитель погрузчика 3, 7 разряда, машинист АГП 5 разряда.
Компания предлагает:
• Корпоративное жилье 
• Стабильную заработную плату на уровне рынка (надбавки за уровень профессионализма, квартальные и годовая премии);
• Работу на современном оборудовании;
• Возможность получения уникального профессионального опыта на новом калийном комбинате;
• Расширенный соц. пакет: добровольное медицинское страхование,  оздоровление сотрудников и их детей, бесплатная доставка к месту работы и обратно на комфортабельных автобусах

Резюме можно направлять:E-mail:[email protected], тел. 8-904-774-84-58

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