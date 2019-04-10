В Волгограде адвокат виновного в смертельном ДТП единоросса может стать депутатом от партии власти









В рядах участников праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы – очередное пополнение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования, среди новичков – 25-летний юрист Эдгар Кармазиновский, который намерен баллотироваться по Волжскому избирательному округу №10.

Имя Кармазиновского фигурировало еще в одном скандальном уголовном деле с политическим подтекстом. В 2018 году адвокат являлся защитником бывшего заместителя председателя реготделения «Молодой гвардии «Единой России» Рената Булатова. Молодого человека признали виновником ДТП, в котором погибла семья из четырех человек – родители и двое несовершеннолетних детей. Суд приговорил бывшего единоросса к двум годам десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Отец Эдгара – Альберт Кармазиновский - тоже является юристом. Кроме того, он депутат Волжской городской думы от КПРФ. Он представлял интересы экс-депутата Госдумы, на тот момент лидера Сталинградского обкома КПРФ Николая Паршина, который в настоящее время находится в федеральном розыске по обвинению в многомиллионной афере.

Также в списке новых участников праймериз – областной парламентарий Юрий Корбаков (Камышинский избирательный округ №7) и депутат Волгоградской гордумы Лариса Тропкина (территориальная группа №16 Центрального района). Ранее о своем желании баллотироваться в заксобрание региона от партии власти выразили еще несколько действующих народных избранников.

Заявки на участие в предварительном голосовании будут приниматься до 30 апреля. Праймериз состоится 26 мая. Выборы в Волгоградскую областную думу пройдут в единый день голосования – 8 сентября.



