Расследования 09.04.2019 12:36
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09.04.2019 12:36
К 4 годам колонии общего режима приговорили сегодня жителя Волгограда за мошенничество со страховкой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, такое решение принял Центральный районный суд. 51-летний мужчина и его сообщник пытались получить от страховой компании порядка 15 миллионов рублей компенсации за якобы украденную партию металлических резцов для токарных станков.
В начале 2016 года они подделали документы о покупке около 14 тысяч резцов. для токарных станков. Их они застраховали на 15 миллионов рублей. Затем сообщники сделали вид, что направляют всю партию в Казань После этого, заявили о хищении груза в Саратовской области. По их словам груз был похищен вместе с грузовиком. После возбуждения уголовного дела, они обратились в арбитражный суд. Было принято решение о взыскании компенсации со страховой компании. Однако юристы волгоградского филиала страховщика заподозрили неладное. Они обжаловали судебное решение, и сообщили правоохранителям о своих подозрениях. Расследованием мошенничества занимались сотрудники Следственного комитета России и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. В ноябре прошлого года сообщник “предприимчивого” волгоградца был приговорен к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима.
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