В начале 2016 года они подделали документы о покупке около 14 тысяч резцов. для токарных станков. Их они застраховали на 15 миллионов рублей. Затем сообщники сделали вид, что направляют всю партию в Казань После этого, заявили о хищении груза в Саратовской области. По их словам груз был похищен вместе с грузовиком. После возбуждения уголовного дела, они обратились в арбитражный суд. Было принято решение о взыскании компенсации со страховой компании. Однако юристы волгоградского филиала страховщика заподозрили неладное. Они обжаловали судебное решение, и сообщили правоохранителям о своих подозрениях. Расследованием мошенничества занимались сотрудники Следственного комитета России и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. В ноябре прошлого года сообщник “предприимчивого” волгоградца был приговорен к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима.