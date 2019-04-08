Расследования 08.04.2019 12:27
1001 5
08.04.2019 12:27
Военный следственный отдел СК России по Саратовскому гарнизону сегодня вновь разослал ориентировки на прапорщика Александра Баданова, который подозревается в убийстве и бегстве из части. Как сообщили ИА "Высота 102" в военном следственном отделе, Баданов был объявлен в федеральный розыск еще 28 января текущего года, но до сих пор его местонахождение не установлено. 32-летний военнослужащий по контракту учебной авиационный базы скрылся от правоохранительных органов 31 января 2018 года. Обстоятельства совершенного им преступления не поясняются.
Приметы разыскиваемого: рост 170 см, плотного телосложения, светлые волосы, короткая стрижка. В момент пропажи был одет в вязаную шапку, темную куртку и кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого мужчины, просят обратиться в военный следственный отдел по Саратовскому гарнизону по телефону 8(8452) 55-93-50 или иные правоохранительные органы.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 13:31
20236 14
26.03.2019 17:27
14556 13
05.04.2019 14:58
12730 16
Житель Волгоградской области подался в бега во Владимир после похищения мопеда и телефона08.04.2019 12:58
Расследования 08.04.2019 12:58
199 Обсудить
Волгоградец получил два года колонии после ужина в ресторане08.04.2019 12:08
Расследования 08.04.2019 12:08
800 3 Обсудить
В Волгограде будут судить разорившего свой завод директора08.04.2019 10:37
Расследования 08.04.2019 10:37
1501 5 Обсудить
Житель Волжского переобулся в гипермаркете и угодил в тюрьму07.04.2019 16:23
Расследования 07.04.2019 16:23
2665 0 Обсудить
В Волгограде облсуд снова оправдал экс-директора благотворительного фонда Дениса Землянского05.04.2019 17:22
Расследования 05.04.2019 17:22
12558 14 Обсудить
Волгоградцу грозит срок за "компромат" на полицейского05.04.2019 15:24
Расследования 05.04.2019 15:24
3988 8 Обсудить
В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района05.04.2019 14:58
Расследования 05.04.2019 14:58
12730 16 Обсудить
Бизнесмена из Волгограда будут судить за оставленные за рубежом полмиллиарда рублей05.04.2019 12:52
Расследования 05.04.2019 12:52
4420 3 Обсудить
В Волгограде бизнесвумен будут судить за спрятанные миллионы от продажи коров05.04.2019 10:25
Расследования 05.04.2019 10:25
3902 3 Обсудить
В Волгограде за кооператив беглого экс-депутата Госдумы взялись следователи04.04.2019 16:08
Расследования 04.04.2019 16:08
4600 4 Обсудить
Суд в Волгограде «скорректировал» приговор экс-чиновнику Средней Ахтубы за взятку кирпичом04.04.2019 15:11
Расследования 04.04.2019 15:11
5838 5 Обсудить
В Волгограде нерадивый отец за «игру в прятки» с приставами получил судимость04.04.2019 12:38
Расследования 04.04.2019 12:38
2329 2 Обсудить
За убийство двух косуль охотник из Волгограда ответил по закону04.04.2019 11:48
Расследования 04.04.2019 11:48
3445 10 Обсудить
Бывший декан юрфака Волгоградского института бизнеса идет под суд03.04.2019 16:29
Расследования 03.04.2019 16:29
8597 5 Обсудить
Трио наркозакладчиков из Волгограда проведет в тюрьме 27 лет03.04.2019 16:16
Расследования 03.04.2019 16:16
1274 1 Обсудить
Реклама