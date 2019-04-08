



Военный следственный отдел СК России по Саратовскому гарнизону сегодня вновь разослал ориентировки на прапорщика Александра Баданова, который подозревается в убийстве и бегстве из части. Как сообщили ИА "Высота 102" в военном следственном отделе, Баданов был объявлен в федеральный розыск еще 28 января текущего года, но до сих пор его местонахождение не установлено. 32-летний военнослужащий по контракту учебной авиационный базы скрылся от правоохранительных органов 31 января 2018 года. Обстоятельства совершенного им преступления не поясняются.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, плотного телосложения, светлые волосы, короткая стрижка. В момент пропажи был одет в вязаную шапку, темную куртку и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого мужчины, просят обратиться в военный следственный отдел по Саратовскому гарнизону по телефону 8(8452) 55-93-50 или иные правоохранительные органы.



