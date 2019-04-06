В Волгограде упавший у путей мужчина остановил трамваи

Происшествия 06.04.2019 12:19
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06.04.2019 12:19
Происшествие, случившееся сегодня днем у трамвайных путей в Дзержинском районе, ненадолго остановило движение электротранспорта. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе “МЭТ”, около 11:30 неподалеку от остановки ЖБИ, рядом с путями упал мужчина. Увидев это, вагоновожатый остановил трамвай и вызвал “скорую помощь”. Сотрудник “Метроэлектротранса” находился рядом с упавшим человеком до прибытия медиков. Приехавшие врачи оказали волгоградцу помощь. Движение трамваев было остановлено примерно на 15 минут. По словам очевидцев, упавший мужчина был нетрезв.
Фото: Анна Масюк
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