Расследования

В Волгограде за кооператив беглого экс-депутата Госдумы взялись следователи

Расследования 04.04.2019 16:08
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04.04.2019 16:08


Возбуждено уголовное дело в отношении кредитного кооператива "Диамант", который через суд пытается признать банкротом ЦБ РФ в лице Южного главного управления отделения по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, дело возбуждено по статье 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Известно, что в полицию уже поступило порядка 10 заявлений от пайщиков. Расследованием занимается ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Следователи пока от комментариев воздерживаются.
Как ранее сообщало информагентство, проблемы у кооператива начались в середине января этого года, когда внезапно закрылись несколько офисов "Диаманта". В общественной организации "Кредитный правозащитник" заявили, что люди не могут не дозвониться ни по одному из номеров кооператива, ни тем более, снять свои деньги. Кооператив предлагал делать вклады под 16-18% годовых и волгоградцы, среди которых было немало пенсионеров, несли сюда деньги. По мнению экспертов общественной организации, объем средств, вложенных пайщиками в кооператив, может достигать 1 млрд рублей. Так ли это на самом деле, выяснят следователи.
В самом "Диаманте", отметим, до последнего отрицали наличие каких-либо проблем и утверждали, что организация возобновит работу в ближайшее время. Однако позже стало известно, что в арбитражный суд Волгоградской области ЦБ РФ в лице Южного главного управления отделения по Волгоградской области поступил иск о признании КПК "Диамант" банкротом. В настоящее время это дело находится на стадии рассмотрения. 
Напомним, учредителями "Диаманта" являются 15 пайщиков, среди которых и беглый экс-депутат Госдумы Олег Михеев. Он находится в федеральном розыске с 2017 года.

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