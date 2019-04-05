Комплексную защиту урожая обеспечат комбинированные протравители





Эксперты компании «Сингента» проанализировали данные более тысячи лабораторных проб семян и почвы, проведенных в сезоне-2018 под урожай 2019 года и определили видовой состав возбудителей болезней на семенном материале. Известно, что предпосевная обработка семян фунгицидными и инсектицидными препаратами сегодня обязательна при возделывании зерновых колосовых и многих других культур.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в основном в семенном материале присутствуют грибы рода Alternaria spp. и Fusarium spp., а также грибы вида Tilletia caries/levis и Tilletia cоntroversa (возбудители твердой и карликовой головни озимой пшеницы). Кроме того, в почве постоянно имеется значительное количество патогенной микрофлоры (грибы рода Fusarium spp., поражающие корневую систему и способные вызвать гибель растения).

Предпосевная обработка снижает вероятность поражения культуры болезнями и повреждения вредителями на начальных этапах роста, позволяет получить дружные, полноценные всходы и сохранить заданную густоту стояния растений, и итоге — максимальный урожай.

Для повышения эффективности защиты всходов в поле от вредителей и болезней специалисты «Сингенты» рекомендуют проводить предпосевную обработку семян комбинированными инсектофунгицидными протравителями. Они обеспечат комплексную защиту посева, минимизируя риски ошибок при приготовлении баковых смесей.

СЕЛЕСТ® МАКС составила 63,2 ц/га против 61,4ц/га в стандарте. Продукт нам очень понравился, планируем использовать его и дальше». Рассказывает главный агроном агрокомплекса «Кущевский» (Краснодарский край) Г. Гутаренко: «Осенью 2017 года решили попробовать препарат СЕЛЕСТ® МАКС в дозировке 1,75 л/т. Густота растений в варианте с обработкой препаратом была на 19 % больше стандартной баковой смеси фунгицида и инсектицида, растения более выровненные по высоте, с более мощной корневой системой. Урожайность ссоставила 63,2 ц/га против 61,4ц/га в стандарте. Продукт нам очень понравился, планируем использовать его и дальше».

СЕЛЕСТ® ТОП с нормой расхода 1,35 л/т, — делится главный агроном ОПХ им. К. А. Тимирязева (Краснодарский край) А. Федоренко, — Осенью и с начала весенней вегетации на обработанных площадях наблюдалось гораздо меньшее повреждение вредителями, чем на варианте баковой смеси и урожайность превышала традиционную на 3 ц/га. В 2016 и 2017 годах для обработки семян озимой пшеницы на 100 % использовали препарат СЕЛЕСТ® ТОП, урожайность в эти годы составила 70,6 и 76,1 ц/га соответственно. Результатом довольны, на сезон 2018–2019 годов на всю площадь приобрели СЕЛЕСТ® ТОП и ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ как новый и перспективный препарат». «В 2015 году при посеве озимой пшеницы 25 % семян было обработано препаратомс нормой расхода 1,35 л/т, — делится главный агроном ОПХ им. К. А. Тимирязева (Краснодарский край) А. Федоренко, — Осенью и с начала весенней вегетации на обработанных площадях наблюдалось гораздо меньшее повреждение вредителями, чем на варианте баковой смеси и урожайность превышала традиционную на 3 ц/га. В 2016 и 2017 годах для обработки семян озимой пшеницы на 100 % использовали препарат СЕЛЕСТ® ТОП, урожайность в эти годы составила 70,6 и 76,1 ц/га соответственно. Результатом довольны, на сезон 2018–2019 годов на всю площадь приобрели СЕЛЕСТ® ТОП икак новый и перспективный препарат».



