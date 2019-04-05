Комплексную защиту урожая обеспечат комбинированные протравители

Экономика 05.04.2019 06:01 Реклама
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05.04.2019 06:01
Эксперты компании «Сингента» проанализировали данные более тысячи лабораторных проб семян и почвы, проведенных в сезоне-2018 под урожай 2019 года и определили видовой состав возбудителей болезней на семенном материале. Известно, что предпосевная обработка семян фунгицидными и инсектицидными препаратами сегодня обязательна при возделывании зерновых колосовых и многих других культур.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в основном в семенном материале присутствуют грибы рода Alternaria spp. и Fusarium spp., а также грибы вида Tilletia caries/levis и Tilletia cоntroversa (возбудители твердой и карликовой головни озимой пшеницы). Кроме того, в почве постоянно имеется значительное количество патогенной микрофлоры (грибы рода Fusarium spp., поражающие корневую систему и способные вызвать гибель растения).
Предпосевная обработка снижает вероятность поражения культуры болезнями и повреждения вредителями на начальных этапах роста, позволяет получить дружные, полноценные всходы и сохранить заданную густоту стояния растений, и итоге — максимальный урожай.
Для повышения эффективности защиты всходов в поле от вредителей и болезней специалисты «Сингенты» рекомендуют проводить предпосевную обработку семян комбинированными инсектофунгицидными протравителями. Они обеспечат комплексную защиту посева, минимизируя риски ошибок при приготовлении баковых смесей.
Рассказывает главный агроном агрокомплекса «Кущевский» (Краснодарский край) Г. Гутаренко: «Осенью 2017 года решили попробовать препарат СЕЛЕСТ® МАКС в дозировке 1,75 л/т. Густота растений в варианте с обработкой препаратом была на 19 % больше стандартной баковой смеси фунгицида и инсектицида, растения более выровненные по высоте, с более мощной корневой системой. Урожайность с СЕЛЕСТ® МАКС составила 63,2 ц/га против 61,4ц/га в стандарте. Продукт нам очень понравился, планируем использовать его и дальше».
«В 2015 году при посеве озимой пшеницы 25 % семян было обработано препаратом СЕЛЕСТ® ТОП с нормой расхода 1,35 л/т, — делится главный агроном ОПХ им. К. А. Тимирязева (Краснодарский край) А. Федоренко, — Осенью и с начала весенней вегетации на обработанных площадях наблюдалось гораздо меньшее повреждение вредителями, чем на варианте баковой смеси и урожайность превышала традиционную на 3 ц/га. В 2016 и 2017 годах для обработки семян озимой пшеницы на 100 % использовали препарат СЕЛЕСТ® ТОП, урожайность в эти годы составила 70,6 и 76,1 ц/га соответственно. Результатом довольны, на сезон 2018–2019 годов на всю площадь приобрели СЕЛЕСТ® ТОП и ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ как новый и перспективный препарат».
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