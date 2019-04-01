Здравоохранение

Первые «автопоезда» здоровья пошли в глубинку Волгоградской области

Здравоохранение 01.04.2019 16:30
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01.04.2019 16:30


Шесть передвижных комплексов здоровья отправились сегодня в отдаленные населенные пункты Волгоградской области для проведения масштабного диспансерного обследования сельских жителей, выявлению факторов риска возникновения онкозаболеваний, сообщили ИА "Высота 102" в облздраве.
Напомним, задачу по повышению доступности медпомощи на селе, организации медицинского обследования всех жителей сельских территорий в марте текущего года поставил губернатор Андрей Бочаров на большом совещании медицинского сообщества региона. 
По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, мобильные комплексы будут работать в отдаленных территориях до сентября. Они оснащены всем необходимым оборудованием. В первую очередь, системами жизнеобеспечения, поддерживающими комфортные условия для персонала и пациентов в любой сезон. Они также укомплектованы оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований. 
График работы мобильных бригад будет обновляться на сайте облздрава.

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