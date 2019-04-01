Первые «автопоезда» здоровья пошли в глубинку Волгоградской области





Шесть передвижных комплексов здоровья отправились сегодня в отдаленные населенные пункты Волгоградской области для проведения масштабного диспансерного обследования сельских жителей, выявлению факторов риска возникновения онкозаболеваний, сообщили ИА "Высота 102" в облздраве.

Напомним, задачу по повышению доступности медпомощи на селе, организации медицинского обследования всех жителей сельских территорий в марте текущего года поставил губернатор Андрей Бочаров на большом совещании медицинского сообщества региона.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, мобильные комплексы будут работать в отдаленных территориях до сентября. Они оснащены всем необходимым оборудованием. В первую очередь, системами жизнеобеспечения, поддерживающими комфортные условия для персонала и пациентов в любой сезон. Они также укомплектованы оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований.

График работы мобильных бригад будет обновляться на сайте облздрава.



