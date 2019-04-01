Первые «автопоезда» здоровья пошли в глубинку Волгоградской области

Здравоохранение 01.04.2019 16:30
3053 6
01.04.2019 16:30
Шесть передвижных комплексов здоровья отправились сегодня в отдаленные населенные пункты Волгоградской области для проведения масштабного диспансерного обследования сельских жителей, выявлению факторов риска возникновения онкозаболеваний, сообщили ИА "Высота 102" в облздраве.
Напомним, задачу по повышению доступности медпомощи на селе, организации медицинского обследования всех жителей сельских территорий в марте текущего года поставил губернатор Андрей Бочаров на большом совещании медицинского сообщества региона.
По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, мобильные комплексы будут работать в отдаленных территориях до сентября. Они оснащены всем необходимым оборудованием. В первую очередь, системами жизнеобеспечения, поддерживающими комфортные условия для персонала и пациентов в любой сезон. Они также укомплектованы оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований.
График работы мобильных бригад будет обновляться на сайте облздрава.
Реклама
Популярное по теме
14.03.2019 11:01
12418 10
14.03.2019 10:32
9017 8
14.03.2019 09:04
6664 10
В Волгоградской области из-за всплеска весенней простуды закрыли школу26.03.2019 10:41
Здравоохранение 26.03.2019 10:41
6530 2 Обсудить
Как подготовиться к сезону летних отпусков25.03.2019 14:58
Здравоохранение 25.03.2019 14:58
1093 0 Обсудить
В Волгоградской области за три года количество абортов сократилось на 69%25.03.2019 09:12
Здравоохранение 25.03.2019 09:12
2140 1 Обсудить
В Волгоградской области построят три новые вертолетные площадки для санавиации14.03.2019 11:01
Здравоохранение 14.03.2019 11:01
12418 10 Обсудить
В волгоградской больнице №25 откроют роддом14.03.2019 10:32
Здравоохранение 14.03.2019 10:32
9017 8 Обсудить
Медикам раскроют тайны грядущих перемен в здравоохранении Волгоградской области14.03.2019 09:04
Здравоохранение 14.03.2019 09:04
6664 10 Обсудить
В Волгоградской области лечатся от СПИДа более 6 тысяч человек13.03.2019 14:40
Здравоохранение 13.03.2019 14:40
7090 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ остается закрытой одна школа11.03.2019 12:51
Здравоохранение 11.03.2019 12:51
2183 4 Обсудить
В Волгограде эпидемия простуды пошла на спад04.03.2019 13:21
Здравоохранение 04.03.2019 13:21
6917 8 Обсудить
На всероссийской горячей линии по кори ждут звонков от волгоградцев04.03.2019 10:28
Здравоохранение 04.03.2019 10:28
852 8 Обсудить
В Волгограде из-за эпидемии гриппа и ОРВИ введены ограничительные мероприятия28.02.2019 12:06
Здравоохранение 28.02.2019 12:06
11589 4 Обсудить
Губернатор Волгоградской области озвучил план реформирования онкослужбы27.02.2019 12:18
Здравоохранение 27.02.2019 12:18
13648 5 Обсудить
В Волгоград пришла эпидемия простуды25.02.2019 15:38
Здравоохранение 25.02.2019 15:38
3869 3 Обсудить
«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощи20.02.2019 20:10
Здравоохранение 20.02.2019 20:10
14095 7 Обсудить
Вирусы гриппа продолжают активно циркулировать в Волгоградской области18.02.2019 13:28
Здравоохранение 18.02.2019 13:28
7197 5 Обсудить
Реклама