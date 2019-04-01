Экономика

Волгоградское УФАС рассудило неординарный спор энергетиков

Экономика 01.04.2019 15:52
4670 0
01.04.2019 15:52


Штраф в полмиллиона рублей наложен на ПАО "МРСК Юга" за нарушение порядка технологического присоединения к своим электрическим сетям. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, жалоба на действия данной сетевой компании в антимонопольное ведомство поступила от другой сетевой организации – МКП "Волжские межрайонный электрические сети" (МКП "ВМЭС").
В УФАС отмечают, что сетевые организации весьма редко фигурируют в данном качестве, поскольку в основном выступают в противоположной роли нарушителей.
В данном случае, МКП "ВМЭС" сообщило, что предприятием еще летом 2018 года была подана заявка в вышестоящую сетевую организацию ПАО "МРСК Юга" (электрические сети которой имеют более высокий класс напряжения) на технологическое присоединение строящейся распределительной подстанции в г. Волжском. Однако ПАО "МРСК Юга" уклонилось от заключения договора, указав на возможность подключения строящегося объекта к сетям самого МКП "ВМЭС", а также сообщив, что сетевая организация должна доказать наличие у нее оснований для направления такой заявки.
УФАС установило, что ПАО "МРСК Юга" неправомерно потребовало представления документов, не указанных в Правилах технологического присоединения, совершив тем самым административное правонарушение. Позиция УФАС основывалась, в том числе, на разъяснениях, запрошенных у ФАС России при производстве по административному делу.
"Выявленное нарушение порядка присоединения объектов электросетевого хозяйства является весьма опасным нарушением, поскольку фактически ставит под угрозу развитие технологической инфраструктуры целого города", - отметила заместитель руководителя УФАС Анна Гаджиева.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт
05.03.2019 18:41
11484 9
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу
25.03.2019 12:45
11431 19
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать
29.03.2019 10:36
17024 10
Экономика
01.04.2019 14:43
Экономика 01.04.2019 14:43
393 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.04.2019 11:23
Экономика 01.04.2019 11:23
548 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.03.2019 12:15
Экономика 31.03.2019 12:15
3571 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.03.2019 16:04
Экономика 29.03.2019 16:04
1991 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.03.2019 14:25
Экономика 29.03.2019 14:25
622 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.03.2019 10:36
Экономика 29.03.2019 10:36
17024 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.03.2019 10:04
Экономика 29.03.2019 10:04
679 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.03.2019 16:16
Экономика 28.03.2019 16:16
1132 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.03.2019 12:49
Экономика 28.03.2019 12:49
1101 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.03.2019 17:22
Экономика 27.03.2019 17:22
1462 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.03.2019 16:28
Экономика 26.03.2019 16:28
3914 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.03.2019 15:27
Экономика 26.03.2019 15:27
726 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 14:27
Экономика 25.03.2019 14:27
4906 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 12:45
Экономика 25.03.2019 12:45
11431 19 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 12:39
Экономика 25.03.2019 12:39
499 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:31
В Волгограде поймали одного из виновников образования гигантской свалки строительных отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцовСмотреть фотографии
17:15
Автомобиль улетел в кювет у Волжской ГЭС, есть пострадавшийСмотреть фотографии
16:55
При столкновении двух иномарок в Волжском пострадал 82-летний водительСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде жители обеспокоены судьбой водоема с уткамиСмотреть фотографии
16:30
Первые «автопоезда» здоровья пошли в глубинку Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградское УФАС рассудило неординарный спор энергетиковСмотреть фотографии
15:27
Третью Продольную в Волгограде окутал дым от ландшафтного пожара (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волгограде за мошенничество будут судить застройщика многоквартирных домовСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом трудились 17 нелегальных овощеводов-иностранцевСмотреть фотографии
14:13
«Неужели не заслужили?»: в Волгограде позорно рушится федеральный памятник защитникам Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Под Волгоградом суд признал законным повторное задержание подозреваемого в педофилии маршруточникаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области установили искусственные гнезда для белых аистовСмотреть фотографии
12:28
Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-СаидаСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области два лесоруба уничтожали деревья ради обогрева жилищаСмотреть фотографии
10:26
На предприятиях «ЕвроХима» принципы национального проекта «Экология» реализуются уже сейчасСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом подозреваемый в изнасиловании школьницы водитель маршрутки хочет на свободу (Эксклюзивное ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Дорожники поработали на территории волжской больницы после "взбучки" губернатораСмотреть фотографии
09:10
Забрала, чтобы мучить: в Волгограде мать будут судить за издевательства над 2-летним сыномСмотреть фотографии
18:22
«Всех посадить»: в Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья расплачиваются за коррупцию чиновников Смотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Отдыхающих волгоградцев не напугал снаряд на берегу Волги
17:25
Музыкант из Волгоградской области продолжает трехвековую семейную династиюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
«Нас обманули»: волгоградцам не пересчитали плату за невывезенный мусор Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человекСмотреть фотографии
16:03
В Дзержинском районе Волгограда вдребезги разбили лобовое стекло трамваяСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде эвакуировали посетителей и персонал в ТРК “Акварель”
14:31
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» штрафуют за недостаточно горячую водуСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области сократилось финансирование массового спортаСмотреть фотографии
12:15
Специалисты «Ботаники» показали масштабность своего проекта с высотыСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 