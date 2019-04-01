Волгоградское УФАС рассудило неординарный спор энергетиков





Штраф в полмиллиона рублей наложен на ПАО "МРСК Юга" за нарушение порядка технологического присоединения к своим электрическим сетям. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, жалоба на действия данной сетевой компании в антимонопольное ведомство поступила от другой сетевой организации – МКП "Волжские межрайонный электрические сети" (МКП "ВМЭС").

В УФАС отмечают, что сетевые организации весьма редко фигурируют в данном качестве, поскольку в основном выступают в противоположной роли нарушителей.

В данном случае, МКП "ВМЭС" сообщило, что предприятием еще летом 2018 года была подана заявка в вышестоящую сетевую организацию ПАО "МРСК Юга" (электрические сети которой имеют более высокий класс напряжения) на технологическое присоединение строящейся распределительной подстанции в г. Волжском. Однако ПАО "МРСК Юга" уклонилось от заключения договора, указав на возможность подключения строящегося объекта к сетям самого МКП "ВМЭС", а также сообщив, что сетевая организация должна доказать наличие у нее оснований для направления такой заявки.

УФАС установило, что ПАО "МРСК Юга" неправомерно потребовало представления документов, не указанных в Правилах технологического присоединения, совершив тем самым административное правонарушение. Позиция УФАС основывалась, в том числе, на разъяснениях, запрошенных у ФАС России при производстве по административному делу.

"Выявленное нарушение порядка присоединения объектов электросетевого хозяйства является весьма опасным нарушением, поскольку фактически ставит под угрозу развитие технологической инфраструктуры целого города", - отметила заместитель руководителя УФАС Анна Гаджиева.



