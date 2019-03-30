Спорт

Волгоградский “Ротор” в Санкт-Петербурге обыграл “Зенит-2” - 1:0

Спорт 30.03.2019 14:52
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30.03.2019 14:52


Сегодня на выездном матче волгоградский “Ротор” обыграл санкт-петербургский “Зенит-2” со счетом 1:0, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Игра 29-го  тура ФНЛ Олимп первенства России по футболу прошла в северной столице на стадионе “Петровский МСА”.
В начале первого тайма инициативу на поле захватили волгоградцы. Так, опасный момент в начале 9-й минуты создал защитник “Ротора” Александр Кацалапов. Но забить гол ему не удалось. На 15-й минуте волгоградцы провели новую опасную атаку у ворот хозяев поля, однако успеха также не достигли. Контратаки питерских футболистов сначала не были  успешными, и заставить понервничать волгоградского голкипера им не удалось. Во второй половины тайма спортсмены “Зенита-2” активизировались. Соперники волгоградцев  чаще владели мячом и создали опасный момент у ворот “Ротора” на 41 минуте. Правда, открыть счет ни одной из команд так и не удалось.
Во втором тайме борьба продолжилась. На 51-й минуте волгоградским футболистам  удалось забить мяч в ворота “Зенита-2”, но гол не засчитали. Мяч попал в ворота уже после свистка, останавливающего игру из-за столкновения вратаря петербуржцев Алексея Городового и нападающего “Ротора” Анзора Саная. За допущенное нарушение -  “жёлтую карточку” получил Анзор Саная. Пропущенный мяч подстегнул  футболистов “Зенита-2” и они стали играть активнее - на 72-й минуте создали опасный момент у ворот волгоградцев, но успехом атака не увенчалась.  Уже в конце игры, на 86-й минуте, гол забил форвард “Ротора” Анзор Саная.
На второй добавленной минуте  футболисты из северной столицы едва не сравняли счет, однако “добить” мяч в ворота им не удалось.
К началу игры “Ротор” занимал четырнадцатую строчку в турнирной таблице, а “Зенит-2” располагался на самой нижней  позиции - 20-й. Отметим, что предыдущий матч между командами в сентябре прошлого года завершился ничьей со счетом 1:1. В прошлом сезоне в двух встречах верх одерживал “Ротор”.

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