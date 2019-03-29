В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов









МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/.

Два закона - о блокировке недостоверных новостей, а также размещаемых в интернете материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти РФ, вступили в пятницу в силу. Госдума приняла эти законы 7 марта, Совет Федерации одобрил их 13 марта, а 18 марта их подписал президент России Владимир Путин.

Закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора или его заместителей. Вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

В случае обнаружения подобных сведений на интернет-ресурсах, зарегистрированных в соответствии с российским законом "О СМИ" в качестве сетевых изданий, генеральный прокурор или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к соответствующим сайтам.

Роскомнадзор должен будет незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания, нарушающего законодательство, о необходимости удаления недостоверной информации, а издание будет обязано незамедлительно удалить такие материалы. Если редакция не предпримет необходимые действия, Роскомнадзор направит операторам связи "требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию".

Если владелец сайта удалит распространяемую им недостоверную информацию, он сможет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

По второму закону - о борьбе с оскорблением госсимволов и госинститутов - будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Вводятся штрафы за распространение фейковых новостей (ст. 13.15 КоАП): для граждан - 30-100 тыс. рублей, для должностных лиц - 60-200 тыс. рублей, для юридических лиц - в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с возможной конфискацией "предмета административного правонарушения".

Также вводятся штрафные санкции за оскорбление госсимволов (ст. 20.1 КоАП). Первый раз штраф может составить 30-100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.







