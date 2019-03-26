Расследования 26.03.2019 16:17
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26.03.2019 16:17
Бывший прокурор Среднеахтубинского района Игорь Акимов, осужденный за покушение на мошенничество, добивается смягчения вынесенного ему приговора. Как стало известно ИА "Высота 102", в январе 2019 года Акимова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима, а также лишили чина старшего советника юстиции. Дело рассматривалось в суде Краснооктябрьского района Волгограда. Экс-прокурор обжаловал решение суда.
Напомним, бывшего прокурора Среднеахтубинского района задержали 8 мая прошлого года по подозрению в получении нескольких сотен тысяч рублей. По имеющимся сведениям, крупная сумма была платой за содействие в назначении условного наказания одному из обвиняемых. Деньги передавались частями.Сейчас Игорь Акимов добивается смягчения наказания и отмены решения о лишении его классного чина.
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