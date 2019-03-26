



Бывший прокурор Среднеахтубинского района Игорь Акимов, осужденный за покушение на мошенничество, добивается смягчения вынесенного ему приговора. Как стало известно ИА "Высота 102", в январе 2019 года Акимова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима, а также лишили чина старшего советника юстиции. Дело рассматривалось в суде Краснооктябрьского района Волгограда. Экс-прокурор обжаловал решение суда.