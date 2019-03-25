Экология 25.03.2019 20:29
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25.03.2019 20:29
Более 10 тысяч гектаров леса предстоит обработать в этом году для защиты от вредителей. Об этом сообщили ИА “Высота 102” в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Проведенные обследования показали, что наибольшую опасность для леса представляют вредители, “специализирующиеся” на хвое. Так, обработать от пилильщика соснового рыжего предстоит около 5,8 тысяч гектаров лесных насаждений. Еще на 2,7 тысячах гектаров обнаружены очаги пилильщиков-ткачей красноголовых и звездчатого. Угрозу представляет и сосновый шелкопряд. В течение ближайших дней специалисты начнут весенние контрольные обследования Они помогут точнее определить местонахождения вредителей.
Отметим, что защитные работы предполагается провести на территории восьми лесничеств. Для нанесения препаратов будет применяться как наземная техника, так и авиация. Сейчас комитет природных ресурсов объявил аукционы для определения исполнителя работ.
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