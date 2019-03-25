Экология

С земли и неба: в Волгоградской области будут спасать 10 тысяч гектаров леса

Экология 25.03.2019 20:29
195 0
25.03.2019 20:29


Более 10 тысяч гектаров леса предстоит обработать в этом году для защиты от вредителей. Об этом сообщили ИА “Высота 102” в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Проведенные обследования показали, что наибольшую опасность для леса представляют вредители, “специализирующиеся” на хвое.  Так, обработать от пилильщика соснового рыжего предстоит около 5,8 тысяч гектаров лесных насаждений. Еще на 2,7 тысячах гектаров обнаружены очаги  пилильщиков-ткачей красноголовых и звездчатого. Угрозу представляет и сосновый шелкопряд. В течение ближайших дней специалисты начнут весенние контрольные обследования Они помогут точнее определить местонахождения вредителей. 
Отметим, что защитные работы предполагается провести на территории восьми лесничеств. Для нанесения препаратов будет применяться как наземная техника, так и авиация. Сейчас комитет природных ресурсов  объявил аукционы для определения исполнителя работ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В Жирновске Волгоградской области образовалась новая свалка под носом у регоператора
11.03.2019 17:19
17400 7
Минприроды назвало мешающие мусорной реформе проблемы
26.02.2019 08:54
11406 18
В Волгоградской области введен режим повышенной готовности к паводку
11.03.2019 11:22
8325 11
Экология
23.03.2019 09:41
Экология 23.03.2019 09:41
1272 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.03.2019 09:18
Экология 21.03.2019 09:18
1336 4 Обсудить

0
Далее
Экология
18.03.2019 13:21
Экология 18.03.2019 13:21
7504 43 Обсудить

0
Далее
Экология
17.03.2019 14:00
Экология 17.03.2019 14:00
1808 0 Обсудить

0
Далее
Экология
17.03.2019 09:29
Экология 17.03.2019 09:29
7967 0 Обсудить

0
Далее
Экология
17.03.2019 05:53
Экология 17.03.2019 05:53
8931 0 Обсудить

0
Далее
Экология
15.03.2019 20:52
Экология 15.03.2019 20:52
4720 0 Обсудить

0
Далее
Экология
13.03.2019 13:22
Экология 13.03.2019 13:22
4376 14 Обсудить

0
Далее
Экология
13.03.2019 12:02
Экология 13.03.2019 12:02
5159 10 Обсудить

0
Далее
Экология
12.03.2019 16:30
Экология 12.03.2019 16:30
9275 5 Обсудить

0
Далее
Экология
11.03.2019 17:19
Экология 11.03.2019 17:19
17400 7 Обсудить

0
Далее
Экология
11.03.2019 12:24
Экология 11.03.2019 12:24
9135 18 Обсудить

0
Далее
Экология
11.03.2019 11:22
Экология 11.03.2019 11:22
8325 11 Обсудить

0
Далее
Экология
11.03.2019 08:56
Экология 11.03.2019 08:56
5197 0 Обсудить

0
Далее
Экология
07.03.2019 13:43
Экология 07.03.2019 13:43
4650 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:57
В Волгограде оштрафован подпольный автобусный паркСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102»ТВ: В Волгограде губернатор нацелил замов на думы о привлечении инвестиций Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
В Волгограде чиновник жилинспекции заплатит полмиллиона рублей за взяткуСмотреть фотографии
17:06
Туман и мокрый снег испортят водителям завтрашний день в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:32
За суперяму трехлетней давности расплатится бюджет ВолгоградаСмотреть фотографии
16:20
В центре Волгограда свыше 10 тысяч розовых кустов готовят к цветениюСмотреть фотографии
15:26
В Городище Волгоградской области после озеленения недосчитались роз, деревьев и газонаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде заблокировали 42 сайта ростовщиков
14:27
Волгоградский гидроксид магния - в Южной КорееСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде директора осудят за разорение завода и голодных рабочихСмотреть фотографии
13:30
Депутаты поспорят с прокуратурой об архитектурном облике ВолгоградаСмотреть фотографии
13:20
Житель Волгограда разбил иномарку соседа, занявшую “его” парковочное место
12:45
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышуСмотреть фотографии
12:00
Жириновский поблагодарил полицию за раскрытие дела о вандализме в отношении офиса ЛДПР в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на улице Советской эвакуаторы не щадят дорогие иномарки Смотреть фотографии
10:24
В Волгограде задержали супругов за контрабанду таблеток для похуденияСмотреть фотографии
09:27
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» принимает будущих энергетиковСмотреть фотографии
09:12
В Волгоградской области за три года количество абортов сократилось на 69%Смотреть фотографии
04:56
Волгоградское госпредприятие получит авто с тюнингомСмотреть фотографии
19:13
«Дерут, как хотят»: плата за ЖКХ становится для волгоградцев неподъемной Смотреть фотографииCмотреть видео
15:52
"Ротор" одержал верх над "Сибирью" на "Волгоград Арене" - 2:0Смотреть фотографии
15:33
«Браво, Артист!»: актера Петра Зайченко проводили в последний путь (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:05
«Сама себе дизайнер»: сделанное волгоградкой украшение живет в «собачьей» коллекции писательницы Дарьи ДонцовойСмотреть фотографии
11:21
На трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло смертельное ДТПСмотреть фотографии
11:10
Соблюдайте ПДД: В Волгограде массовая эвакуация машин ожидается на улице СоветскойСмотреть фотографии
09:47
ДТП в Волгоградской области унесло жизнь человека, еще двое в больницеСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области прошел "миграционный" рейд - найдены десятки нарушенийСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде осудили двух женщин за кражу красной икры из магазинаСмотреть фотографии
08:03
В Волгоградской области сотовые операторы не помогают силовикам ловить телефонных мошенниковСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде локомотив почти на час остановил движение по автодорогеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 