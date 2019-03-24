В Волгограде осудили двух женщин за кражу красной икры из магазина

Расследования 24.03.2019 08:56
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24.03.2019 08:56
За групповую кражу шести банок икры лососевых из сетевого магазина осуждены две жительницы Кировского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, Бучнева и Хасанова действовали в магазине сообща. Вначале они присмотрели товар, а затем принялись к исполнению задуманного преступления. Хасанова отошла в сторону и стала наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы предупредить напарницу о возможной опасности. В это время Бучнева достала из холодильника шесть банок икры лососевых различных наименований и сложила их в находящуюся при ней сумку. Затем женщины вышли из магазина с похищенным товаром и скрылись. Сумма ущерба составила 2180 рублей.
Приговором суда Бучневой назначено 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в 6 тысяч рублей. Хасанова приговорена к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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