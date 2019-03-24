В Волгограде осудили двух женщин за кражу красной икры из магазина





За групповую кражу шести банок икры лососевых из сетевого магазина осуждены две жительницы Кировского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, Бучнева и Хасанова действовали в магазине сообща. Вначале они присмотрели товар, а затем принялись к исполнению задуманного преступления. Хасанова отошла в сторону и стала наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы предупредить напарницу о возможной опасности. В это время Бучнева достала из холодильника шесть банок икры лососевых различных наименований и сложила их в находящуюся при ней сумку. Затем женщины вышли из магазина с похищенным товаром и скрылись. Сумма ущерба составила 2180 рублей.

Приговором суда Бучневой назначено 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в 6 тысяч рублей. Хасанова приговорена к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



