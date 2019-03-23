В Волгограде локомотив почти на час остановил движение по автодороге

Происшествия 23.03.2019 20:26
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23.03.2019 20:26
Остановившийся локомотив сегодня перекрыл движение автотранспорта на дороге в Тракторозаводском районе. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в пресс-службе Приволжской ЖД.
Остановка грузового состава произошла на 14 километре перегона Пост 6 километр - Спартановка в 15:44. Вскоре после этого был открыт переезд через железнодорожные пути. Движение возобновилось в 16:22. Подробности случившегося уточняются.
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