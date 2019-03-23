Cбивший школьника водитель синего "Opel" задержан в Волжском

Происшествия 23.03.2019 15:47
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23.03.2019 15:47
Водитель иномарки, сбивший школьника и оставивший место ДТП, задержан в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, оказалось, что машиной управлял 38-летний житель города-спутника.
Напомним, дорожное происшествие случилось в пятницу около 15:00 на пересечении улиц Ленина и Молодогвардейцев. 11-летний мальчик шел через дорогу по переходу на зеленый свет. Водитель “Opel Astra” поворачивал налево, сигнальная стрелка светофора разрешала ему этот маневр. По-видимому, автомобилист не заметил мальчика и наехал ему на ногу. После этого он доставил ребенка домой, а затем скрылся. Водитель был объявлен в розыск. Когда его нашли, мужчина объяснил полицейским, что ребенка он отвез домой по его же просьбе. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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