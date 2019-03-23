



В администрации Волгоградской области расширили перечень субсидируемых в текущем году из областного бюджета авиамаршрутов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление обладминистрации, в перечень, утвержденный в 2018 году, добавлены еще два маршрута – Волгоград-Самара-Волгоград и Волгоград-Краснодар-Волгоград.

Отметим, что в 2018 году число субсидируемых рейсов было сокращено с шести до трех. В перечне остались такие маршруты, как Волгоград-Ростов-на-Дону-Волгоград, Волгоград-Сочи-Волгоград и Волгоград-Казань-Волгоград. Теперь количество субсидируемых маршрутов увеличилось до пяти.

В постановлении, напомним, определяется порядок предоставления субсидии перевозчику, однако речь идет лишь о перелетах в эконом-классе.



