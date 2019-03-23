Спорт

В Волгоградской области 205 км по пустынной степи пробегут более 800 спортсменов

Спорт 23.03.2019 12:34
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23.03.2019 12:34


Более 800 спортсменов из 60 субъектов России стартуют на волгоградском марафоне пустынных степей на территории природного парка «Эльтонский». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации области, забег, протяженностью 205 километров, пройдет в конце мая этого года. Сложные климатические условия потребует от бегунов хорошей физической подготовки.
Отметим, что в 2019 году соревнования в Палласовском районе пройдут в седьмой раз. Помимо атлетов из разных субъектов страны, ожидаются гости из-за рубежа. Для болельщиков будет организован двухкилометровый забег по поселку Эльтон. Кроме того всех участников марафона ждут мастер-классы, развлекательная программа и экскурсии по природному парку. 
Фото с сайта администрации Волгоградской области

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