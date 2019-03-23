В Волгоградской области 205 км по пустынной степи пробегут более 800 спортсменов





Более 800 спортсменов из 60 субъектов России стартуют на волгоградском марафоне пустынных степей на территории природного парка «Эльтонский». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации области, забег, протяженностью 205 километров, пройдет в конце мая этого года. Сложные климатические условия потребует от бегунов хорошей физической подготовки.

Отметим, что в 2019 году соревнования в Палласовском районе пройдут в седьмой раз. Помимо атлетов из разных субъектов страны, ожидаются гости из-за рубежа. Для болельщиков будет организован двухкилометровый забег по поселку Эльтон. Кроме того всех участников марафона ждут мастер-классы, развлекательная программа и экскурсии по природному парку.

Фото с сайта администрации Волгоградской области