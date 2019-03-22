Аналитика

Волгоградские чиновники «сдают позиции» по уровню зарплат

Аналитика 22.03.2019 10:13
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22.03.2019 10:13


Госслужащие Волгоградской области – всего лишь на третьем месте в ЮФО по уровню зарплат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за 2018 год, за этот период волгоградские чиновники в среднем зарабатывали по 51470 рублей в месяц. Рост по сравнению с 2017 годом составил 3,6%. При этом по уровню зарплат госслужащие Волгоградской области уступают двум другим регионам. Так, самые высокооплачиваемые госслужащие трудятся в Краснодарском крае – 57001 рублей, за прошлый год их средняя зарплата выросла на 4,3%. На втором месте – Ростовская область (56387 рублей, рост составил 3,7%). А вот в Астраханской области в прошлом году зарплата чиновников выросла больше всех – почти на 29%, однако в среднем она составила 43731 рубль. Меньше всех получают госслужащие в Калмыкии – 29112 рублей, причем в прошлом году рост составил лишь 0,6%.
Между тем, по итогам 2017 года госслужащие Волгоградской области были на четвертом месте среди регионов ЮФО по уровню зарплат. При этом до 2016 года волгоградские чиновники несколько лет были лидерами среди своих коллег  в Южном федеральном округе по этому показателю. 
К слову, средняя зарплата муниципальных служащих и сотрудников территориальных управлений федеральных органов власти в Волгоградской области – далеко не самая высокая в ЮФО. Так, в среднем муниципалы в регионе зарабатывают 33528 рублей (рост 10,4%), а федералы – 38235 рублей (рост 112%). Больше всего получают муниципальные служащие в Краснодарском крае – 37810 рублей, а федеральные служащие – в Севастополе (44855 рублей). 


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