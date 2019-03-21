Расследования

Экс-полицейский из Волгограда отправится в тюрьму за "автоподставы"

Расследования 21.03.2019 14:52
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21.03.2019 14:52


К 3 годам колонии общего режима приговорил Центральный районный суд Волгограда бывшего сотрудника полиции Михаила Фисенко. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, его признали виновным в ряде эпизодов мошенничества и покушения на мошенничество с автостраховкой.
Суд установил, что с февраля по сентябрь 2017 года Фисенко и шестеро его сообщников инсценировали в Волгограде ряд ДТП. После чего, на основании фиктивных документов, получили более 1,6 миллиона рублей страховки.
Всего правоохранители выявили три эпизода покушения и 8 эпизодов самого мошенничества, а также десять случаев служебного подлога.
Свою вину Фисенко полностью признал и постарался возместить ущерб. Приговор в силу еще не вступил.
Оперативное сопровождение проводили сотрудники УФСБ и собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием уголовного дела занимались следователи регионального СУ СКР.
Напомним, неделю назад был осужден еще один член преступной группы. Исмаила Умарова приговорили к 4 годам колонии. Остальные фигуранты дела находятся под следствием.

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