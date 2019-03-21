Экс-полицейский из Волгограда отправится в тюрьму за "автоподставы"

Суд установил, что с февраля по сентябрь 2017 года Фисенко и шестеро его сообщников инсценировали в Волгограде ряд ДТП. После чего, на основании фиктивных документов, получили более 1,6 миллиона рублей страховки.

Всего правоохранители выявили три эпизода покушения и 8 эпизодов самого мошенничества, а также десять случаев служебного подлога.

Свою вину Фисенко полностью признал и постарался возместить ущерб. Приговор в силу еще не вступил.

Оперативное сопровождение проводили сотрудники УФСБ и собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием уголовного дела занимались следователи регионального СУ СКР.

Напомним, неделю назад был осужден еще один член преступной группы. Исмаила Умарова приговорили к 4 годам колонии. Остальные фигуранты дела находятся под следствием.