Происшествия 20.03.2019 21:08
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20.03.2019 21:08
Административные производства возбуждены в отношении водителей маршруток, которые сегодня днем блокировали проспект Ленина в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, инспекторы ГИБДД уже выписали семь предписаний по ч.4 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». Данная статья влечет наложение штрафа в размере 2000 рублей. Также в действиях водителей маршруток, затруднивших движение в центре Волгограда, усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 20.18 КоАП РФ «Блокирование транспортных коммуникаций». В данном случае штрафные санкции более чем солидные. Так, штраф для физического лица составляет от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы до 100 часов. Для должностных лиц – от 150 до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 250 до 500 тысяч рублей. Проводится проверка.
Напомним, что сегодня водители так называемых «заказных» маршруток, которые отсутствуют в официальном реестре с 2017 года, устроили своеобразную «акцию протеста». Днем около 20 машин выстроились у «Красных казарм» на Второй продольной магистрали, а через некоторое время направились в самый центр города. Там, они якобы все одновременно «заглохли», тем самым перекрыв движение на самом оживленном проспекте города – на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской. Таким образом, нелегальные перевозчики решили выразить свой протест против проверочных рейдов. «Бунтарей» пришлось растаскивать сотрудникам ГАИ при помощи эвакуаторов.
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